Baikowski : Rapport Semestriel au 30 juin 2020

Rapport Semestriel au 30 juin 2020 Groupe BAIKOWSKI®

Attestation du responsable du rapport semestriel J'atteste que, à ma connaissance, les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Benoit GRENOT Directeur Général 3 / 17

1. Rapport semestriel d'activité Le Conseil d'administration du Groupe Baikowski® s'est réuni le 22 septembre 2020 et a arrêté les comptes du 1er semestre 2020 (période allant du 1er janvier au 30 juin 2020). 1.1 Faits marquants du semestre Dans un environnement économique en berne, perturbé par la crise sanitaire mondiale, le Groupe qui réalise plus de 90 % de son activité à l'international est resté particulièrement mobilisé pour servir tous ses clients selon l'évolution géographique de la pandémie de Covid-19, avec un outil de production demeuré opérationnel (à l'exception du site de Poisy qui a dû réduire temporairement son activité pour mettre en place le dispositif sanitaire) et des équipes fortement engagées pour assurer une continuité de service. La réduction de coûts estimée relative à la mise en place de l'activité partielle est de 0,6 million d'euros. Elle a été comptabilisée en frais de personnel. Le Groupe a également reporté les échéances de ses dettes financières pour un montant de 0,7 million d'euros. 1.2 Evénements post clôture Néant. 1.3 Risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice Cf. 1.8. 1.4 Activité Le chiffre d'affaires du Groupe au 1er semestre 2020 ressort à 16,3 millions d'euros. L'activité à taux de change et périmètre constants vs 2019 est en baisse de 9,7%. Pour mémoire, la nature de l'activité s'inscrivant dans des cycles longs, les données semestrielles du groupe sont peu représentatives. Si les cycles de ses grands marchés restent favorables, l'activité du Groupe, à date, a été marquée par le ralentissement général des échanges qui impacte depuis 5 mois sa trajectoire de croissance, bien que modulée selon les secteurs. Ainsi, les ventes sur les marchés de l'électronique et des applications très techniques (céramiques, produits de polissage…) connaissent un ralentissement peu significatif, tandis que l'automobile, l'aéronautique, l'éclairage traditionnel et l'horlogerie enregistrent des replis plus marqués. 4 / 17

1.5 Eléments clés du compte de résultat du 1er semestre 2020 (en milliers d'euros) 30/06/2020 30/06/2019 Var % Chiffre d'affaires 16 347 17 988 -9,1% Marge brute 11 575 13 823 -16,3% Résultat opérationnel avant écart d'acquisition et mises en équivalence (EBITA) -526 489 -207,6% Taux d'EBITA -3,2% 2,7% Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 571 421 Résultat opérationnel (EBIT) 45 910 -95,0% Résultat financier -165 -119 Impôts -288 -169 Résultat net consolidé de la période -408 622 -165,6% Sur la base d'un chiffre d'affaires semestriel de 16,3 millions d'euros (0.1 million d'euros pour Mathym), le Groupe a enregistré un résultat opérationnel proche de l'équilibre (-0.7 million d'euros pour Mathym), soit 0 % du chiffre d'affaires (5,1% pour le premier semestre 2020 et 20,9% pour le premier semestre 2019). Ce résultat opérationnel comprend une quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence pour 0,6 million d'euros contre 0,4 million d'euros pour le premier semestre 2019. Le résultat financier s'établit à une perte de 0,2 million d'euros, stable par rapport au premier semestre 2019. La charge d'impôts s'établit à 0,3 million d'euros. Pour rappel, le taux facial effectif d'impôts était de 21,4% sur le premier semestre 2019. En conséquence, le résultat net consolidé part du Groupe de la période s'élève à -0,4 million d'euros (-0.7 million d'euros pour Mathym) contre 0,6 million d'euros au 30 juin 2019. 1.6 Eléments clés du bilan au 30 juin 2020 Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent au 30 juin 2020 à 32,9 millions d'euros. Au 31 décembre 2019, les capitaux propres part du Groupe s'élevaient à 33,3 millions d'euros. La variation des capitaux propres part du Groupe au cours du 1er semestre 2020 représente une baisse de 0.4 million d'euros qui est principalement due au résultat net du Groupe pour -0,4 million d'euros. Les actifs non courants s'établissent à 39.5 millions d'euros au 30 juin 2020 (1,0 million d'euros pour Mathym) en baisse de 1,4 million d'euros par rapport au 31 décembre 2019. Les principales composantes de la variation de la période sont : des investissements sur immobilisations corporelles et incorporelles pour 0,6 million d'euros, les dotations aux amortissements de la période pour 2,1 millions d'euros. 5 / 17

Le flux de trésorerie d'exploitation des activités poursuivies généré sur le 1er semestre 2020 est de +1.3 millions d'euros (-3.1 millions d'euros au premier semestre 2019). L'amélioration provient essentiellement du besoin en fonds de roulement de la période. Le flux de trésorerie de financement sur le 1er semestre 2020 est de 5,7 millions d'euros. La variation de la trésorerie de la période est de 6,3 millions d'euros contre une dégradation de -2,4 millions d'euros sur le premier semestre 2019. La dette financière nette (passif financier courant et non courant après déduction de la trésorerie et équivalent de trésorerie) du Groupe s'établit, au 30 juin 2020, à 18,4 millions d'euros en baisse de 0,6 million d'euros par rapport au 31 décembre 2019 (19,0 millions d'euros). 1.7 Evolution du périmètre Aucune modification du périmètre n'est intervenue au cours du premier semestre 2020 par rapport au périmètre existant au 31 décembre 2019. Pour rappel, le 30 septembre 2019, Baikowski SA a acquis 100% du capital de Mathym SAS. 1.8 Perspectives Alors que l'évaluation moyen terme de la crise sur chaque continent reste difficile à cerner, notamment en Europe et aux USA, le Groupe qui a retrouvé l'intégralité de ses ressources industrielles et commerciales depuis mi-juin, enregistre de premiers signaux positifs en Asie, tirés par l'électronique et la prise de nouveaux marchés de haute technologie. 1.9 Parties liées Les transactions avec les parties liées concernent les relations avec les sociétés Baikowski® Japan Corporation et Baikowski® Korea. Ces sociétés sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence. Les transactions avec ces parties liées consistent en des opérations de ventes et d'achats réalisées au prix de marché. 6 / 17

2. Comptes consolidés résumés 2.1 Bilan 7 / 17

8 / 17

2.2 Compte de résultat 2.3 Etat du résultat global 9 / 17

2.4 Tableau des flux de trésorerie 10 / 17

2.5 Tableau de variations des capitaux propres Titres Gains & pertes Intérêts (en milliers d'euros) Capital Primes auto- Réserves comptabilisés en Total Total minoritaires détenus capitaux propres Au 01/01/2019 4 590 1 959 -30 24 020 -696 29 843 0 29 843 Augmentation de capital et autres -36 41 5 5 Dividendes versés 0 0 Résultat net de la période 2 619 2 619 2 619 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 834 834 834 Résultat net de la période et gains & pertes comptabilisés 2 619 834 3 452 3 452 directement en capitaux propres Au 31/12/2019 4 590 1 959 -66 26 680 138 33 300 0 33 300 Au 01/01/2020 4 590 1 959 -66 26 680 138 33 300 0 33 300 Augmentation de capital et autres -9 25 16 16 Dividendes versés 0 0 Résultat net de la période -408 -408 -408 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -55 -55 -55 Résultat net de la période et gains & pertes comptabilisés -408 -55 -463 -463 directement en capitaux propres Au 30/06/2020 4 590 1 959 -75 26 297 83 32 853 0 32 853 11 / 17

3. Notes annexes aux comptes semestriels consolidés résumés 3.1 Entité présentant les états financiers intermédiaires résumés Baikowski® (la « Société ») est une société anonyme de droit français créée en 1904 par les frères Baikowsky. Son siège social est situé à Poisy (1046, route de Chaumontet - 74330 POISY). Les comptes semestriels consolidés résumés (les « états financiers intermédiaires résumés») pour la période de 6 mois prenant fin au 30 juin 2020 comprennent la Société et ses filiales (l'ensemble désigné comme le « Groupe ») et la quote-part du Groupe dans les entreprises associées et coentreprises. Le Groupe est principalement actif dans la fabrication de poudres et formulations d'alumine ultra- pure ainsi que des oxydes minéraux fins tels que le Spinel, ZTA, YAG ou cérium. 3.2 Base de préparation Les états financiers intermédiaires résumés du Groupe Baikowski® ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « information Financière Intermédiaire » norme du référentiel IFRS, tel qu'adopté dans l'Union Européenne, relative à l'information financière intermédiaire. Ils ne comprennent pas toutes les informations nécessaires à un jeu complet d'états financiers selon les IFRS. Ils comprennent toutefois une sélection de notes expliquant les évènements et opérations significatifs en vue d'appréhender les modifications intervenues dans la situation financière et la performance du Groupe depuis les derniers états financiers annuels. Ces états financiers intermédiaires résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration du 22 septembre 2020. 3.3 Recours aux jugements et à des estimations En préparant ces états financiers intermédiaires, la Direction a exercé des jugements, effectué des estimations et fait des hypothèses ayant un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. Les jugements significatifs exercés par la Direction pour appliquer les méthodes comptables du Groupe et les principales sources d'incertitudes des estimations sont identiques à ceux décrits dans les derniers états financiers annuels, à l'exception des nouveaux jugements significatifs liés aux effets de la pandémie de Covid19. Ces éléments sont décrits dans la note 3.7. 12 / 17

3.4 Changements de méthodes comptables significatives Les méthodes comptables retenues pour les présents états financiers intermédiaires sont les mêmes que celles qui étaient appliquées aux derniers états financiers annuels (les principes de comptabilité et d'évaluation de l'impôt sur les sociétés pour la période intermédiaire sont décrits à la note 3.10). 3.5 Evolution du périmètre de consolidation Française Etrangère 2018 Société-mère et sociétés intégrées globalement 2 2 Sociétés mises en équivalence 0 2 Sous-total 2 4 Total 6 2019 Société-mère et sociétés intégrées globalement 2 2 Sociétés mises en équivalence 0 2 Sous-total 2 4 Total 6 13 / 17

3.6 Dividendes payés Au titre de l'année 2019 en euros/action en Keuros Dividende 0.00 0 Dont acompte versé en 2019 0.00 0 Total 0.00 0 Au titre de l'année 2018 en euros/action en Keuros Dividende 0.00 0 Dont acompte versé en 2018 0.00 0 Total 0.00 0 3.7 Goodwill - Test de perte de valeur Les tests de perte de valeur sont réalisés annuellement, sauf en cas d'identification d'un indice de perte de valeur. Au 30 juin 2020, le Groupe a identifié un indice de perte de valeur, la pandémie de Covid19 ayant eu ou ayant notamment pour conséquences une baisse des prévisions de chiffre d'affaires pour 2020, un décalage temporel de la croissance attendue de Mathym et un recours à l'activité partielle sur le site de Poisy. Pour le test de dépréciation réalisé au 30 juin 2020, les hypothèses opérationnelles ont été mises à jour en tenant compte notamment des éléments ci-dessus. Le test de dépréciation a confirmé la valeur des actifs au 30 juin 2020. 3.8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 / 17

3.9 Passifs financiers Les chiffres ci-dessus correspondent à la contrevaleur en valeur des passifs financiers libellés en devises étrangères au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019. Clause de covenants bancaires Au 30 juin 2020, 19,5 millions d'euros de dettes financières sont assortis de clauses pouvant rendre exigibles ces emprunts en cas de non-respect. Le respect des ratios financiers (dette financière nette / EBITDA1 et Free cash flow / Service de la dette) se calcule sur la base des comptes consolidés arrêtés chaque année au 31 décembre. 1 Cf. note 3.12 pour la documentation du calcul de l'EBITDA. 15 / 17

Par un accord écrit unanime du 17 juin 2020, les prêteurs se sont engagés à ne pas se prévaloir de tout Cas d'Exigibilité Anticipée qui résulterait du non-respect d'un Ratio Financier en date de test du 31.12.2020. 3.10 Charges d'impôt La charge d'impôt sur le résultat comptabilisée est déterminée sur la base du résultat avant impôt de la période intérimaire, multiplié par la meilleure estimation faite par la Direction du taux d'impôt annuel pondéré. Par conséquent, le taux d'impôt effectif figurant dans les états financiers intermédiaires peut différer de l'estimation faite par la Direction du taux d'impôt effectif dans les états financiers annuels. Au cours du premier semestre, le Groupe a choisi de constituer un groupe d'intégration fiscal incluant Baikowski SA, Alko SAS et Mathym SAS. La projection d'impôt au 31 décembre 2020 a été réalisée sur cette base. 3.11 Détail des autres produits et charges opérationnels 16 / 17

3.12 Détermination de l'EBITDA dont dont (en milliers d'euros) 30/06/2020 amortissements et 30/06/2019 amortissements et provisions provisions Chiffre d'affaires 16 347 17 988 Matières et sous-traitance -4 772 -4 165 Marge brute 11 575 13 823 Coûts des ventes -8 580 -2 100 -10 629 -1 902 Frais de recherche et développement -1 174 -143 -976 -132 Frais commerciaux et de distribution -1 074 -7 -982 8 Coûts administratifs -1 746 -80 -1 775 -22 Autres produits opérationnels 474 0 1 027 700 Autres charges opérationnelles 0 0 Résultat opérationnel avant écart d'acquisition et mises en équivalence (EBITA) -526 489 Dépréciation écarts d'acquisition et relation client 0 0 0 0 Quote-part des sociétés mises en équivalence 571 421 Résultat opérationnel (EBIT) 45 -2 329 910 -1 349 Amortissements 2 300 2 077 Provisions passif 29 -728 Variation de juste valeur des instruments financiers -40 47 Variation des provisions pour indemnités de départ à la retraite -29 30 EBITDA 2 305 2 336 L'EBITDA du 30 juin 2019 présenté ci-dessus correspond à l'EBITDA tel que défini au 31 décembre 2019. 3.13 Facteurs de risques Les incertitudes actuelles sur la reprise des différents marchés servis par le Groupe (notamment les marchés de l'automobile, de l'aéronautique et de l'horlogerie) ne permettent pas au Groupe d'évaluer de manière fiable et exhaustive les conséquences des risques auxquels le Groupe est confronté. Les principaux risques présentés dans le rapport annuel 2019 restent d'actualité. Le Groupe suit attentivement les risques liés à la perte d'un client ou d'un marché majeur, certains clients servant des marchés particulièrement impactés par la crise. L'évolution de l'évaluation de ces risques sera amenée à évoluer dans les prochains mois en fonction de la durée et de l'étendue de la crise sanitaire et économique. 17 / 17