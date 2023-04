Baikowski : Rapports financiers et d'audit annuels / Rapport financier annuel

2.6. Procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement de l'information

1.2. Organigramme juridique simplifié

1.3. Activités de Baikowski

Le groupe Baikowski emploie 165 personnes et produit des poudres et formulations d'alumine ultra-pure ainsi que des oxydes minéraux fins tel que le Spinel, ZTA, YAG ou cérium. Ces produits sont des éléments intervenant dans la composition de céramiques techniques, dans le polissage de précision, dans les cristaux et dans les additifs.

Les applications diverses sont présentes dans les marchés de :

l'électronique (semi-conducteurs),

l'automobile (polissage, batteries au lithium),

l'éclairage (ampoules à décharge, tubes fluorescents, LED),

la téléphonie et les montres (verres en saphir, pièces en céramiques),

la défense (blindage, optique), et

le médical (prothèses, imagerie).

Baikowski maîtrise la conception, le développement et la production de ces poudres à haut degré de pureté grâce à 3 procédés industriels différents que sont le procédé Alum, le procédé Bayer modifié et l'hydrolyse d'aluminium. La production et la R&D sont réalisées sur des sites situés à Poisy en France, à Malakoff et à Charlotte aux Etats-Unis et à Chiba au Japon. Les sites sont complémentaires et proposent une expertise dans chacun des procédés. Deux bureaux commerciaux à Séoul en Corée du Sud et Charlotte aux Etats-Unis, ainsi qu'une représentation commerciale à Shanghai en Chine, complètent l'implantation géographique de Baikowski.

Depuis le 30 septembre 2019, Baikowski dispose également d'un site de développement et de fabrication de nano-dispersions de haute pureté, à Champagne au Mont d'Or en France, à la suite de l'acquisition de la société Mathym SAS.

Baikowski a réalisé un chiffre d'affaires de 53.0 M€ en 2022 pour une marge d'EBITA de 12,4%. L'entreprise réalise 97% de ventes à l'export dont 12% en Europe, 28% en Amérique et 57% en Asie/Océanie.

