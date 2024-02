Baikowski : vise un rebond de la croissance de ses ventes en 2024

Le 05 février 2024 à 09:59 Partager

Le chiffre d’affaires consolidé de Baikowski s’établit en 2023 à 36 millions d’euros, en baisse de 32,1% par rapport à un exercice 2022 record qui était en croissance de 18,1%. L’activité à taux de change et périmètre constants est en baisse de 31,6%. Dans une conjoncture économique et géopolitique très incertaine, l’activité de Baikowski a souffert du ralentissement de la demande sur ses principaux segments d’activité et du décalage de certaines commandes par rapport à une base de comparaison historiquement élevée en 2022.



Le repli marqué du marché des semi-conducteurs, en raison de la chute des ventes de PC et de smartphones après une période importante d'équipement des foyers en 2021 et 2022, a fortement impacté les activités de polissage mécano-chimique.



En 2023, l'Asie et le reste du monde ont représenté 51% du chiffre d'affaires (57% en 2022), les Amériques 34% (28% en 2022), le reste de l'Europe 10% (12% en 2022) et la France 5% (3% en 2022).



Le spécialiste mondial de la confection de poudres prévoit pour 2024 un rebond de la croissance de son chiffre d'affaires par rapport à 2023. La reprise du marché électronique, le développement de nouvelles applications (batteries, céramiques techniques, polissage…) et leur intégration dans des applications industrielles permettent à Baikowski d'aborder positivement l'exercice 2024.