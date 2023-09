Baillie Gifford Shin Nippon PLC - société d'investissement spécialisée dans les petites entreprises japonaises - La valeur nette d'inventaire par action au 31 juillet est tombée à 156,9 pence, contre 173,7 pence au 31 janvier. Au cours des six mois précédant le 31 juillet, la valeur nette d'inventaire a chuté de 9,7 %, contre une hausse de 1,1 % pour son indice de référence, le MSCI Japan Small Cap Index. La perte nette avant impôt passe de 25,6 millions de GBP à 51,7 millions de GBP. Les pertes nettes sur les investissements passent de 32,2 millions de livres sterling à 65,6 millions de livres sterling. La société déclare : "La performance du marché japonais a connu une bifurcation au cours du premier semestre de cette année. Les grandes capitalisations matures des secteurs cycliques et à forte intensité de capital se sont très bien comportées en termes de prix des actions, tandis que les petites capitalisations à forte croissance ont continué à languir". Malgré le "contexte difficile pour les petites capitalisations à forte croissance au Japon", la majorité des titres du portefeuille continuent de croître fortement, tandis que leurs multiples d'évaluation globaux sont "bien en dessous de leur propre moyenne à long terme". En ce qui concerne l'avenir, le conseil d'administration et les gestionnaires restent "fermement convaincus que des rendements exceptionnels à long terme sont susceptibles d'être générés par des petites entreprises jeunes, perturbatrices, à croissance rapide et entrepreneuriales au Japon".

Cours actuel de l'action : 130,24 pence, en hausse de 0,5 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 16

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

