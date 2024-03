Baillie Gifford Shin Nippon PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de rechercher une croissance du capital à long terme en investissant dans de petites sociétés japonaises. Le portefeuille est constitué par l'identification de sociétés individuelles qui proposent un potentiel de croissance à long terme, généralement sur un horizon de trois à cinq ans. La Société peut investir au Royaume-Uni et dans des fonds communs de placement domiciliés à l'étranger, y compris des fiducies d'investissement cotées au Royaume-Uni, qui investissent principalement dans des titres japonais. Le portefeuille se compose principalement d'actions cotées en bourse, mais des investissements non cotés peuvent également être détenus. La société investit dans divers secteurs, notamment les services de communication, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les services financiers, la santé, l'industrie, les technologies de l'information, les matériaux et l'immobilier. Le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif de la société est Baillie Gifford & Co Limited.