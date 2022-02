D'éminents investisseurs ont fait le plein de Peloton alors que l'action a chuté à la fin de 2021.

Durable Capital Partners, dirigé par l'ancien responsable des investissements de T. Rowe Price, Henry Ellenbogen, a acheté 5,4 millions d'actions de la société connue pour ses vélos stationnaires, ses tapis de course et ses cours à la demande, selon les documents réglementaires déposés lundi.

Eminence Capital de Ricky Sandler a acheté 2,6 millions d'actions. La société Sachem Head Capital Management de Scott Ferguson a pris une nouvelle participation avec 1,6 million d'actions, selon les documents déposés.

Les déclarations 13-F exigent des gestionnaires de fonds qu'ils détaillent le nombre d'actions qu'ils détenaient dans des sociétés américaines à la fin du trimestre précédent. Bien que ces déclarations soient rétrospectives, elles sont suivies de près pour déceler d'éventuelles tendances en matière d'investissement.

Tiger Global Management, qui était déjà un investisseur de Peloton, a acheté 3 millions d'actions supplémentaires, augmentant ainsi son investissement de 41 %, et Baillie Gifford, le principal actionnaire de Peloton, a ajouté 3,4 millions d'actions supplémentaires, augmentant ainsi sa participation de 12 %, selon les documents déposés.

Coatue Management fait partie de ceux qui ont réduit leur position au quatrième trimestre, en vendant 3,7 millions d'actions et en réduisant sa participation de 89 %, selon les documents déposés.

Le moment où les investisseurs ont acheté n'est pas clair. Le 31 décembre, dernier jour du trimestre, Peloton s'échangeait à 35,76 dollars, soit une baisse significative par rapport au début du trimestre (86,71 dollars).

Depuis lors, les actions Peloton ont encore glissé. Elles s'échangeaient à 32,63 $ lundi. La valeur de la société a chuté à 11,5 milliards de dollars, loin de son sommet de 50 milliards de dollars.

Le mois dernier, la société d'investissement activiste Blackwells Capital a commencé à suggérer que la société se vende elle-même. Certains acheteurs potentiels semblent avoir discuté avec des banquiers alors même que Peloton a fait savoir qu'elle n'était pas à vendre.

Alors que Peloton est devenue une coqueluche de l'époque de la pandémie, sa fortune a commencé à décliner en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement, d'un ralentissement des ventes avec la réouverture des salles de sport, de coûts élevés et du rappel de l'un de ses produits.

La semaine dernière, la société a annoncé que John Foley, cofondateur et directeur général, avait été nommé président exécutif et remplacé au poste de directeur général par Barry McCarthy, ancien directeur financier de Netflix et Spotify.

Les analystes de la Bourse ont généralement bien accueilli McCarthy, mais le cours de l'action reste déprimé.