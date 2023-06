Baillie Gifford UK Growth Trust réduit ses versements en raison de la baisse annuelle de la valeur de l'actif net

(Alliance News) - Baillie Gifford UK Growth Trust PLC a annoncé vendredi une baisse annuelle de sa valeur nette d'inventaire, le promoteur immobilier Helical PLC et la société de capital-risque Molten Ventures PLC ayant été cités comme les principaux détracteurs.

Baillie Gifford UK Growth Trust est une société d'investissement basée à Londres qui se concentre sur la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés britanniques cotées en bourse.

La société a déclaré que la valeur nette d'inventaire au 30 avril était de 195,6 pence par action, en baisse de 0,9% par rapport aux 197,4 pence de l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire a toutefois été positif de 1,1 %, alors que l'indice FTSE All-Share a enregistré un rendement positif de 6,0 %. Le nombre d'actions émises a diminué de 1,9 %, passant de 153,5 millions de livres sterling à 150,5 millions.

Entre-temps, la société a réalisé un bénéfice annuel avant impôts de 2,2 millions de GBP, contre une perte de 57,5 millions de GBP, la perte nette sur les investissements ayant été ramenée à 2,5 millions de GBP, contre 63,0 millions de GBP.

Baillie Gifford UK Growth Trust a déclaré que les plus grands détracteurs étaient la société de capital-risque axée sur la technologie Molten Ventures, la société de services professionnels axée sur les technologies de l'information FDM Group Holdings PLC, et le promoteur immobilier Helical. La société a noté que "le fait de ne pas détenir BP a également été un détracteur notable".

Elle a recommandé un dividende final et total de 3,60 pence par action, soit une baisse de 7,9 % par rapport aux 3,91 pence de l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, le président Carolan Dobson a déclaré que la grande majorité des titres du portefeuille "devraient connaître une croissance bien supérieure à celle du marché et sont de grande qualité et résistants", malgré un environnement macroéconomique plus large et incertain.

Les actions de Baillie Gifford UK Growth Trust étaient en hausse de 0,7 % à 170,60 pence chacune vendredi matin à Londres.

