Baillie Gifford UK Growth Trust plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La Société exploite un fonds d'investissement alternatif. Le principal objectif d'investissement de la Société est de réaliser une croissance du capital, principalement à partir d'investissements dans des actions britanniques, dans le but de fournir un rendement total supérieur à celui de l'indice Financial Times Stock Exchange (FTSE) All-Share. Il investit son portefeuille principalement dans des actions cotées et également dans des investissements non cotés, y compris des sociétés privées, des titres convertibles et des dérivés liés aux actions. Elle investit dans divers secteurs, tels que l'industrie, la finance, la consommation discrétionnaire, les soins de santé, la technologie, les matériaux de base, l'immobilier et les biens de consommation de base. La société est gérée par Baillie Gifford & Co. Son gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM) est Baillie Gifford & Co Limited.