Bain Capital Specialty Finance, Inc. est une société de financement spécialisée, gérée de manière externe, qui se concentre sur les prêts aux entreprises du marché intermédiaire. Elle cherche à générer des revenus et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital par le biais d'émissions directes de dettes garanties, y compris des dettes de premier rang, de premier rang/last-out, unitranche et de second rang, d'investissements dans des coentreprises stratégiques, de participations et, dans une moindre mesure, d'obligations de sociétés. Son objectif principal est de tirer parti des opportunités offertes par la stratégie de prêt direct senior de Bain Capital Credit. Cette stratégie vise à fournir des rendements et des revenus ajustés au risque à ses actionnaires en investissant principalement dans des entreprises du marché intermédiaire dont le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) se situe entre 10 et 150 millions de dollars. Elle peut également investir dans des dettes mezzanines et autres titres de second rang, y compris des actions ordinaires et privilégiées, sur une base opportuniste et dans des achats secondaires d'actifs ou de portefeuilles.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds