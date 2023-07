Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco est spécialisée dans l'exploitation de casinos et d'hôtels. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - hôtellerie (39,4%) : prestations d'hébergement assurées au travers de 5 hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Le Méridien Beach Plaza et Monte-Carlo Beach). En outre, le groupe propose des prestations de restauration, des activités balnéaires et thermales, etc. ; - exploitation de jeux (37,1%) : jeux de table et appareils automatiques. A fin mars 2022, le groupe dispose de 2 casinos (Casino de Monte-Carlo et Casino Café de Paris) situés en Principauté de Monaco ; - location de boutiques et d'espaces de bureaux (21,7%) ; - autres (1,8%).

Secteur Casinos et jeux