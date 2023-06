Bains de Mer de Monaco : Communiqué de Presse Nouvelle Vague 2023

Alors que le tout nouveau Club La Vigie vient tout juste d'ouvrir ses portes au cœur de la pinède du Monte-Carlo Beach, pour des journées Beach Club festives de 12h à 20h00, et l'arrivée de Marcel Ravin, aux commandes du restaurant, Maona Monte-Carlo prépare son lancement le 1er juillet, à quelques pas seulement. Ces deux adresses, nouvelles étapes incontournables de l'été 2023, viennent enrichir l'offre festive portée par le Jimmy'z Monte-Carlo, COYA Monte-Carlo, le Buddha Monte-Carlo et le Casino de Monte-Carlo.

L'été approche à grands pas et pour rythmer cette saison Monte-Carlo Société des Bains de Mer lance son nouveau programme thématique « Nouvelle Vague », du 10 juin au 10 septembre 2023. Nouvelles adresses estivales qui font revivre l'art de la fête façon Monte-Carlo,pop-up d'été et événements, voici de quoi ravir tous les appétits et toutes les envies. Pour vivre l'été dans l'esprit du grand art de vivre qui fait la réputation de Monte-Carlo depuis 160 ans, prenez date avec le programme Nouvelle Vague.

Le Mada Lounge, Mada One en mode estival reprend place dans les Jardins des Boulingrins du 1er juillet au 27 août, de 17h00 à 23h00. Cocktails et animation musicale dans un jardin historique avec le Casino de Monte-Carlo et la mer en toile de fond.

Ces pop-ups complètent l'offre foisonnante des terrasses d'été proposées par les établissements de Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Au Monte-Carlo Beach, avec Elsa et le talent de Mélanie Serre, Le Deck en bordure de piscine, le nouveau Club La Vigie en mode Beach Club, et le tout prochain Maona Monte-Carlo ; dans les jardins de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, Em Sherif ; avec vue plongeante sur le port de Monaco, Pavylllon Monte-Carlo à l'Hôtel Hermitage. Avec des saveurs d'ailleurs, COYA Monte-Carlo et Buddha Bar Monte- Carlo ; au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Las Brisas, entre mer et lagon, dès le 1er Juillet et ses brunchs en musique le dimanche, et à découvrir fin juin la toute nouvelle terrasse du Blue Bay ** de Marcel Ravin.

Nouvelle Vague, c'est aussi des événements à ne pas manquer cet été

. Du 12 au 19 juin, la Semaine culinaire : des rendez-vous gourmands proposés l'ensemble du Resort. Déjeuner d'inspiration asiatique au Deck du Monte-Carlo Beach Club, dîner aux saveurs italiennes au Train Bleu du Casino de Monte-Carlo ….

. Du 12 au 18 juin, Semaine PhiloMonaco avec un week-end dédié à l'Art de vivre en partenariat avec Monte- Carlo Société des Bains de mer, les 17 et 18 juin. Discussions autour de la chance, la courtoisie, le shopping et autres thèmes de société et ne pas manquer.

. 8 juillet, F(ê)aites de la Danse, Place du Casino : retour de la grande fête de la danse après la 1ère édition réussie de juillet 2017. De 12h00 le samedi 8 juillet à 12h00 le dimanche 9.

. 11 juillet au 22 août, Monte-Carlo Summer Festival : Chris Isaak, Ricky Martin, Robbie Williams, Mika … une pluie d'artistes et l'arrivée des célèbres soirées Billionaire at the Sporting Monte-Carlo.

. 18 juillet & 22 août, Soirées Caribéennes au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort : Deux soirées inédites au restaurant Las Brisas avec Musique live, danseuses, stand de cigares et dégustation de rhums …

. 22 juillet & 5 août, Dîners Feux d'Artifices : au Pavyllon Monte-Carlo, un restaurant de Yannick Alléno à l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Le Grill et Em Sherif Monte-Carlo

. 29 juillet, Gala de la Croix Rouge Monégasque, Salle des Etoiles, Sporting Monte-Carlo

. 2 septembre, Lagoon Night au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort : une soirée de fête et de délice au bord du lagon avec set de Dj, magie, animations et saveurs créatives signées du Chef Marcel Ravin.

