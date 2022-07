Bains de Mer de Monaco : Une activité au premier trimestre 2022/2023 en forte hausse pour la Société des Bains de mer

La Société des Bains de Mer (S.B.M) et ses filiales ont réalisé au cours du premier trimestre un chiffre d'affaires en forte augmentation par rapport à celui de la même période de l'exercice passé. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe S.B.M. s'établit en effet à 207,8 millions d'euros contre 110,9 millions d'euros précédemment, soit une augmentation de 96,9 millions d'euros.



Cette réalisation est également supérieure de 18% au chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2019/2020. La tendance constatée sur le premier trimestre de l'exercice en cours confirme la tendance de reprise d'activité observée sur l'exercice 2021/2022.



Le secteur jeux enregistre un chiffre d'affaire de 68,9 millions d'euros pour le trimestre écoulé contre 45,1 millions d'euros l'an passé. Par rapport à l'exercice 2019/2020, l'activité est en augmentation de 12%.



Le chiffre d'affaires hôtelier s'établit à 104,6 millions d'euros contre 35,5 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent, en augmentation de 15% par rapport à la même période de l'exercice 2019/2020.



Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences hôtelières du Sporting, du Balmoral, des Villas du Sporting et du One Monte-Carlo, affiche un chiffre d'affaires de 31,2 millions d'euros contre 28,6 millions d'euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 2,7 millions d'euros.