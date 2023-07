La société indienne Bajaj Auto a lancé mercredi deux motos Triumph fabriquées localement, deux jours après que Hero MotoCorp a dévoilé un modèle Harley fabriqué localement, renforçant ainsi la concurrence dans le secteur haut de gamme dominé par Royal Enfield d'Eicher Motors.

Le lancement des deux modèles, fabriqués en partenariat avec la société britannique Triumph Motorcycles, a propulsé l'action de Bajaj Auto à un niveau record de 4 900 roupies.

La Triumph Speed 400 sera vendue au prix de 233 000 roupies (2 834 dollars), a déclaré Bajaj Auto, mais n'a pas révélé le prix de la Scrambler 400X.

Lundi en fin de journée, Hero, le premier constructeur indien de deux-roues, a lancé un modèle Harley-Davidson fabriqué localement, équipé d'un moteur 440 CC, dont le prix commence à 229 000 roupies.

Les concurrents les plus proches d'Eicher sont le Classic 350 et le Meteor 350, dont les prix se situent entre 190 000 et 200 000 roupies.

Les fabricants de deux-roues se sont tournés vers des offres plus haut de gamme qui s'adressent à une population urbaine ambitieuse, car la demande dans l'Inde rurale, qui représente la majorité des ventes de deux-roues, est restée faible en raison d'une inflation obstinément élevée.

Bajaj supervisera la production et la distribution de ces motos dans le cadre du partenariat, avaient déclaré les deux entreprises en avril. Triumph compte actuellement 15 concessionnaires dans le pays.

Avec l'arrivée de Bajaj et de Hero sur le marché des motos haut de gamme, les analystes prévoient une concurrence acharnée, une perte de parts de marché et des problèmes de croissance pour Eicher.

Les actions de Hero MotoCorp ont clôturé en hausse de 4,2 %, égalant presque leur bond de 4,5 % de mardi, tandis que les actions de Bajaj Auto ont gagné environ 6 % au cours des deux derniers jours. Les actions de Bajaj Auto ont gagné environ 6 % au cours des deux derniers jours. Les actions d'Eicher Motors, en revanche, ont chuté de près de 9 %. (1 $ = 82,2150 roupies indiennes) (Reportage de Nandan Mandayam à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)