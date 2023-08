Les ventes au détail de véhicules en Inde ont augmenté en juillet, a déclaré lundi un organisme de concessionnaires, tout en mettant en garde contre l'augmentation des niveaux de stocks et le ralentissement de la demande dans certaines catégories en dépit de la période festive à venir.

Les jours d'inventaire, un indicateur de la demande au détail, se situent entre 50 et 55 jours pour les véhicules de tourisme, contre 45 à 49 jours en juin, a déclaré la Federation of Automobile Dealers Association (FADA). Des jours d'inventaire plus élevés indiquent que les concessionnaires stockent les véhicules plus longtemps avant d'être en mesure de les vendre.

"Depuis le début de l'année financière, la croissance des ventes au détail est supérieure à celle des ventes en gros, et si cela devait se poursuivre pendant la saison des fêtes, cela pourrait être inquiétant pour l'industrie", a déclaré Rishi Vora, vice-président associé chez Kotak Securities.

La saison des fêtes en Inde, qui commence à la fin du mois d'août et se poursuit jusqu'à la fin du mois de novembre, est généralement marquée par des achats importants de la part des détaillants, ce qui, selon la FADA, devrait contribuer à réduire l'accumulation des stocks.

Toutefois, des ventes plus faibles que prévu durant cette période "pourraient conduire à une correction des stocks après novembre", a déclaré M. Vora de Kotak.

Les ventes de véhicules à trois roues ont bondi de 74 % pour atteindre plus de 94 000 unités - un record pour le mois de juillet, tandis que celles des véhicules de tourisme ont augmenté marginalement de 4 %, les fortes pluies dans le nord de l'Inde ayant ralenti la demande, selon les données de la FADA.

Les ventes de deux-roues ont augmenté de plus de 8 % au cours du mois, selon les données.

Hero MotoCorp et Bajaj Auto ont fait état d'une baisse des volumes de vente en gros de deux-roues en juillet, Hero signalant "une forte baisse de la fréquentation des concessionnaires" en raison des pluies incessantes et des inondations dans plusieurs États.

La FADA a noté que les prévisions de pluies inférieures à la moyenne pour le mois d'août pourraient avoir un impact sur les achats dans l'Inde rurale, un segment clé pour les fabricants de motos.