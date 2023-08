Bajaj Electricals Limited est une société basée en Inde qui s'occupe principalement de la commercialisation de divers biens de consommation domestiques et industriels. Les secteurs d'activité de la société comprennent les produits de consommation et l'ingénierie et les projets. Le segment des produits de consommation comprend les appareils électroménagers, les ventilateurs et les produits d'éclairage grand public. Le segment Ingénierie et projets comprend les pylônes de lignes de transmission, la distribution d'énergie et l'éclairage. La société comprend également l'énergie éolienne. Ses appareils ménagers et de cuisine comprennent des mixeurs, des robots de cuisine, des centrifugeuses, des cuiseurs à induction, des cuiseurs à riz, des fours grille-pain (OTG), des fours à micro-ondes, des appareils de cuisine non électriques (NEKA), des autocuiseurs, des cuisinières à gaz, des chauffe-eau, des fers à repasser, des refroidisseurs d'air et des chauffages d'appoint. La société propose une gamme de ventilateurs, notamment des ventilateurs de plafond, des socles de table, des circulateurs d'air et des ventilateurs d'extraction domestiques. Ses produits d'éclairage comprennent des lampes à diodes électroluminescentes (LED), des lattes, des panneaux et des accessoires électriques.