La banque centrale indienne a exhorté les prêteurs à renforcer les contrôles sur les prêts personnels de faible montant à la suite d'une augmentation des emprunts des consommateurs à faible revenu et pourrait imposer des mesures plus strictes pour éviter les risques d'une explosion des défauts de paiement, ont déclaré deux personnes au fait de la question.

Alors que les créances douteuses dans le secteur bancaire indien sont au plus bas depuis dix ans, estimées à 3,6 % des actifs d'ici mars 2024 par la banque centrale, le gouverneur de la Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, a déclaré ce mois-ci que la banque centrale surveillait certaines catégories de prêts personnels, sans donner plus de détails.

Ce qui inquiète le régulateur, c'est la montée en flèche des petits prêts personnels, en particulier des prêts inférieurs à 10 000 roupies (120 dollars) contractés pour une durée de trois à quatre mois, souvent pour des dépenses liées au "style de vie", selon une personne au fait de la réflexion de la banque centrale.

Reuters n'a pas pu déterminer quand le régulateur pourrait renforcer ses règles.

Quatre personnes ont discuté avec Reuters des préoccupations de la banque centrale, mais n'ont pas souhaité être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias. La RBI n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters par courrier électronique.

Les retards de paiement pour les prêts inférieurs à 50 000 roupies s'élevaient à 8,1 % en juin 2023, selon les données du bureau de crédit CRIF Highmark. Ce chiffre est bien supérieur au taux de créances douteuses de 1,4 % pour l'ensemble des prêts de détail en mars 2023, selon les dernières données de la RBI.

Ismail Sayyed, chauffeur de taxi de 30 ans à Mumbai, a contracté son premier prêt personnel de 5 000 roupies cette année. Il en a utilisé une partie pour acheter un téléphone portable et le reste pour aller au restaurant.

Mais il a pris du retard dans ses paiements et des agents de recouvrement se sont présentés à sa porte. "Pourquoi trois personnes se présenteraient-elles pour collecter une si petite somme ?

L'augmentation des petits prêts a nettement dépassé la croissance globale du crédit bancaire, qui s'est élevée à environ 15 % au cours de l'année écoulée.

La valeur totale des prêts inférieurs à 10 000 roupies a augmenté de 37 % au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2023, tandis que les prêts de 10 000 à 50 000 roupies ont augmenté de 48 %, selon les données du CRIF.

En volume, 38 % des prêts inférieurs à 10 000 roupies au cours des 12 derniers mois ont été accordés en dehors des 100 premières villes du pays, a déclaré le CRIF en réponse aux questions de Reuters.

Les responsables de la banque centrale "ont tiré la sonnette d'alarme", a déclaré un responsable d'une grande banque qui a connu une forte croissance des prêts personnels. La banque n'a pas encore constaté d'augmentation importante des impayés, a déclaré cette personne.

AUGMENTATION DE L'EFFET DE LEVIER, AUGMENTATION DU RISQUE

L'augmentation de l'effet de levier a fait chuter l'épargne financière nette des ménages indiens à son niveau le plus bas depuis 50 ans, soit 5,1 % du produit intérieur brut pour l'année se terminant le 31 mars 2023, selon les données publiées par la RBI le mois dernier.

De manière anecdotique, les prêteurs constatent une augmentation du "cumul de prêts", c'est-à-dire qu'un emprunteur unique contracte plusieurs petits prêts auprès de plusieurs prêteurs, a déclaré une troisième source, un responsable d'un prêteur non bancaire, qui est au courant des préoccupations de l'autorité de régulation.

Parag Kadam, 32 ans, aide-ménagère à Mumbai, par exemple, a pris l'habitude de contracter des prêts inférieurs à 10 000 roupies pour combler l'écart entre ses dépenses et ses revenus.

Kadam dit qu'il utilise parfois de nouveaux prêts pour rembourser des dettes existantes.

Rajeev Jain, directeur général de Bajaj Finance, l'un des plus grands prêteurs à la consommation de l'Inde, a déclaré mercredi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats, que l'"imprudence" observée concernait des prêts de faible montant et à court terme.

Les sociétés financières non bancaires, y compris les prêteurs numériques, sont les plus grands prêteurs de ce segment, mais les banques pourraient également être exposées car les fonds proviennent d'elles.

La maison de courtage UBS a rétrogradé les banques indiennes la semaine dernière, citant l'augmentation des risques de défaillance dans les prêts non garantis aux particuliers. Cela est susceptible d'augmenter les pertes de crédit des banques de 50 à 200 points de base, a-t-elle déclaré.

"Nous pensons que le risque de durcissement de la réglementation est élevé", ont déclaré les analystes d'UBS.

(1 $ = 83,2400 roupies indiennes)