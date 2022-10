L'entreprise indienne Bajaj Finance dépasse les estimations avec un bénéfice record pour le deuxième trimestre.

La demande de crédit est restée forte en Inde malgré une série de hausses des taux d'intérêt par la banque centrale dans sa lutte contre l'inflation, les banques et les créanciers fantômes signalant une forte croissance des prêts, les consommateurs cherchant à faire plus d'achats.

Le bénéfice consolidé a augmenté de 88 % pour atteindre 27,81 milliards de roupies (336,53 millions de dollars) au cours du deuxième trimestre clos le 30 septembre, contre 14,81 milliards de roupies un an plus tôt, a déclaré Bajaj Finance dans un document déposé en bourse.

Les analystes avaient prévu en moyenne un bénéfice de 26,8 milliards de roupies, selon les données de Refinitiv IBES.

Les revenus nets d'intérêts ont progressé de 31%, tandis que les nouveaux prêts comptabilisés ont augmenté de 7%.

Le ratio brut d'actifs non performants, une mesure de la qualité des actifs, a diminué à 1,17% à la fin du mois de septembre, contre 2,45% un an plus tôt.

Les actifs sous gestion de la société ont grimpé de 31% pour atteindre 2,18 trillions de roupies.

L'Inde comptait 10 000 banques parallèles en mars 2021, selon les dernières données de la banque centrale, avec des actifs de 54 000 milliards de roupies, soit environ un quart de ceux du secteur bancaire.

(1 $ = 82,6370 roupies indiennes)