La société indienne Bajaj Housing Finance Ltd a déposé un dossier auprès de l'autorité de régulation des marchés du pays en vue de lever jusqu'à 70 milliards de roupies (838,11 millions de dollars) par le biais d'une introduction en bourse (IPO), a-t-elle déclaré dans un communiqué samedi.

L'entreprise, une unité du prêteur non bancaire (NBFC) Bajaj Finance, lèvera des fonds par le biais d'une émission primaire d'une valeur de 40 milliards de roupies.

La société est la première entreprise de premier plan à demander l'approbation réglementaire pour une introduction en bourse après les récentes élections nationales.

Le Bharatiya Janata Party du Premier ministre Narendra Modi aura besoin du soutien des partis régionaux pour former un gouvernement, un changement qui a initialement effrayé les marchés et suscité des inquiétudes parmi les analystes quant à la certitude de la politique et à la discipline budgétaire.

En septembre 2022, la Reserve Bank of India (RBI) a publié une liste de prêteurs non bancaires gérant 500 milliards de roupies d'actifs et a fixé des normes qui exigent que Bajaj Housing Finance soit cotée en bourse d'ici septembre 2025.

Un autre prêteur hypothécaire, Aadhar Housing Finance, détenu par Blackstone, est entré en bourse le mois dernier.

Parmi les banquiers de l'introduction en bourse de Bajaj Housing figurent Kotak, Bank of America et Goldman Sachs. (1 $ = 83,5210 roupies indiennes) (Reportage de M. Sriram ; Rédaction de Neha Arora ; Montage de Kim Coghill)