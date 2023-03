Les actions indiennes s'ouvrent à la hausse, les craintes concernant le secteur bancaire ne faisant qu'effleurer le sujet

L'indice Nifty 50 était en hausse de 0,31% à 17 041,55, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,33% à 57 817,72 à 9h43 IST.

Dix des 13 principaux indices sectoriels ont progressé, les valeurs financières à forte pondération augmentant de 0,5 %. Trente-sept des 50 composants du Nifty ont enregistré des gains.

La hausse des actions nationales fait suite à un redressement des marchés mondiaux, les inquiétudes concernant la crise bancaire mondiale s'étant temporairement apaisées après le sauvetage de Credit Suisse.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,46%. [MKTS/GLOB]

L'exécution rapide du rachat de Credit Suisse est un soulagement temporaire, mais les inquiétudes concernant la contagion dans le secteur bancaire mondial demeurent, ont déclaré les analystes.

Reliance Industries, le plus grand titre du Nifty 50 en termes de capitalisation boursière et de poids, a progressé de plus de 1,5% après que la société de courtage internationale CLSA l'ait qualifié de "bonne affaire" aux valorisations actuelles. L'action a atteint un nouveau plus bas de 52 semaines au cours des dernières séances.

Les actions de Bajaj Finance ont grimpé de 2 %, tandis que celles du conglomérat industriel Larsen & Toubro ont augmenté de 1 %.

Les actions du secteur des technologies de l'information (TI) ont baissé après que les courtiers aient averti que les problèmes bancaires dans les marchés développés conduiraient probablement à une réduction des dépenses technologiques discrétionnaires à court terme. Les 10 composantes de l'indice des technologies de l'information ont enregistré des pertes.

(1 $ = 82,5200 roupies indiennes)