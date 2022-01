Les actions indiennes atteignent leur plus haut niveau depuis près de trois mois, les résultats de Bajaj Finance en ligne de mire.

Les actions indiennes ont atteint des sommets de près de trois mois mardi, les gains des banques ayant compensé les pertes des actions des constructeurs automobiles, les investisseurs attendant les résultats du poids lourd Bajaj Finance, attendus plus tard dans la journée.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,18% à 18.341,40 à 0348 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a progressé de 0,21% à 61.439,85.

L'indice Nifty Bank a progressé de 0,5 %, grâce à une hausse de 1 % du principal créancier privé, HDFC Bank. Les valeurs automobiles ont baissé après avoir enregistré des gains importants lors de la séance précédente.

Bajaj Finance, qui fait partie du Nifty 50, doit publier ses résultats du troisième trimestre mardi. Le créancier fantôme envisagera également de lever des fonds en émettant des titres de créance. Ses actions étaient en hausse de 1,1 % dans les premiers échanges.

Tech Mahindra a gagné jusqu'à 1,4 % après que la société de services informatiques a annoncé des acquisitions, notamment celle de la société technologique européenne Com Tec Co IT pour 310 millions d'euros (353,12 millions de dollars).

(1 $ = 0,8779 euros) (Reportage de Chris Thomas à Bengaluru ; édition par Uttaresh.V)