Bajaj Finserv Limited est une société holding qui regroupe plusieurs entreprises de services financiers. Elle est engagée dans la promotion de services financiers tels que la finance, l'assurance, le courtage, les investissements et autres, y compris la distribution par le biais de plateformes numériques grâce à ses investissements dans des filiales et des coentreprises. Elle est également engagée dans la production d'électricité à l'aide de turbines éoliennes, une source d'énergie renouvelable. Ses segments comprennent l'assurance-vie, l'assurance générale, les éoliennes, le financement de détail, les investissements et autres. Elle se concentre sur les prêts urbains, les prêts aux deux et trois roues, les prêts aux petites et moyennes entreprises, les prêts ruraux, les hypothèques, les prêts contre titres et les prêts commerciaux. Elle sert divers clients par l'intermédiaire de ses filiales en fournissant des produits et services financiers pour l'acquisition d'actifs par le biais du financement, la protection des actifs par l'assurance générale, la protection de la famille et des revenus sous forme d'assurance vie et santé, et des solutions de retraite et d'épargne.