Bajaj Hindusthan Sugar Limited est une société indienne de fabrication de sucre et d'éthanol. Les secteurs d'activité de la société comprennent le sucre, la distillerie, l'électricité et d'autres secteurs. La société fabrique du sucre, de l'alcool industriel et de l'électricité à partir de la bagasse. Ses produits à base de sucre sont fabriqués en différentes tailles et sont classés en trois catégories : grands, moyens et petits. Les sous-produits de la fabrication du sucre comprennent la mélasse, la bagasse, les cendres volantes et les boues de presse. Ses produits de bio-compost/bio-fumier comprennent Bajaj Bhu Mahashakti et Bhu Mahashakti (bio-compost). Le produit Bajaj Bhu Mahashakti est fabriqué à partir du compostage des boues de presse provenant de la filtration du jus de canne et des eaux usées provenant des distilleries. La société possède environ 14 sucreries, six distilleries et des installations de cogénération. Ses filiales comprennent Bajaj Aviation Private Ltd, Bajaj Power Generation Private Ltd, Bajaj Hindusthan (Singapore) Pte Ltd, et d'autres.