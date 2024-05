Baker Hughes Company est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements à destination des industries pétrolière et gazière. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - équipements et services de réalisation, d'exploitation, de forage et d'évaluation des puits (60,2%) ; - turbines à gaz, compresseurs et prestations de services industriels (39,8%). 74,3% du CA est réalisé à l'international.

