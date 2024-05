La société de technologie énergétique Baker Hughes va construire une nouvelle usine de boues liquides et une base distincte d'assemblage, de maintenance et de réparation à Walvis Bay, en Namibie, afin de répondre à l'essor des activités d'exploration offshore, a déclaré un cadre supérieur.

Le projet aidera la Namibie à faire face à l'afflux de plates-formes de forage et de navires de soutien qui menacent de submerger ses deux seuls ports commerciaux, Walvis Bay et le plus petit Luderitz, qui luttent contre la congestion et les installations inadéquates.

"Il s'agira de fluides de forage fabriqués en Namibie pour les puits namibiens, une étape importante dans la construction de son industrie pétrolière et gazière", a déclaré à Reuters Tokunbo Azeez, directeur exécutif de Baker Hughes Afrique subsaharienne, à propos de la première usine de boues du pays, dont l'ouverture est prévue pour septembre.

Les usines de boues liquides (LMP) sont un rouage essentiel des travaux d'exploration en mer. Elles produisent, stockent et livrent des "boues" et des saumures à base d'huile synthétique utilisées pendant le forage pour éviter les éruptions et les frottements dangereux.

La Namibie, qui n'a pas encore produit de pétrole ou de gaz, est devenue un point chaud de l'exploration après les découvertes offshore de TotalEnergies, de Shell et, plus récemment, de Galp Energia.

Les compagnies pétrolières importent des fluides de forage d'Angola et peuvent attendre des semaines avant d'être livrées, ce qui augmente les coûts et les risques de leurs opérations, a déclaré M. Azeez.

À Luderitz, que le gouvernement a désigné comme un centre énergétique, l'autorité portuaire nationale, Namport, recherche un cofinancement de la dette à hauteur de 1,2 milliard de dollars namibiens (64,5 millions de dollars) pour étendre son mur de quai d'au moins 300 mètres afin d'accueillir davantage de navires de soutien aux plates-formes. Le coût total est estimé entre 2 et 2,5 milliards de dollars namibiens.

Les opérations offshore de TotalEnergies sont soutenues par le port de Luderitz, tandis que Shell et Galp sont soutenues par Walvis Bay. De nouveaux acteurs, dont Chevron, devraient bientôt commencer leurs activités d'exploration, a déclaré le PDG de Namport, Andrew Kanime.

"Si nous l'étendons, (le mur de quai) nous permettra de doubler, voire de tripler la disponibilité des postes d'amarrage", a-t-il déclaré à Reuters.

La capacité d'accostage du port, où les cargaisons de pêche et d'exploitation minière se disputent l'espace, est de 95 %.

La construction prévue sera probablement retardée jusqu'au début de l'année prochaine, car Namport attend les autorisations environnementales et archéologiques nécessaires, a ajouté M. Kanime.