Baker Hughes et Avports développent des solutions énergétiques dans l'aéroportuaire

Entreprise parapétrolière américaine, Baker Hughes et Avports (société de gestion et d'exploitation d'aéroports) ont signé un accord visant à développer des solutions énergétiques à faible émission de carbone pour l'industrie aéroportuaire. L'accord de collaboration porte sur la réduction des émissions et sur l'objectif de l'industrie mondiale de se concentrer sur les bâtiments à émission zéro, les infrastructures aéroportuaires horizontales, les véhicules et les systèmes d'aéronefs.



Dans les aéroports qu'elle gère, Avports se concentre sur l'innovation aéroportuaire et les initiatives de durabilité qui comprennent la résilience énergétique et l'utilisation de solutions énergétiques telles que l'hydrogène vert.



Grâce au vaste portefeuille de technologies énergétiques de Baker Hughes, qui comprend à la fois des turbines prêtes pour l'hydrogène et des solutions de récupération de chaleur idéales pour les applications de micro-réseaux, cette collaboration accélérera l'adoption et le développement de micro-réseaux personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque aéroport.