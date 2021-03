Baker Hughes : et C3 AI lancent l'Application BHC3 d'optimisation du calendrier de production, pour la planification de la demande et la programmation de la production manufacturière

Une solution complète activée par l’IA d’entreprise, permettant de générer des prévisions de production précises et des calendriers de fabrication optimaux, qui s’adaptent rapidement aux conditions changeantes du marché et réduisent les coûts de fabrication variables

Baker Hughes (NYSE : BKR) et C3 AI (NYSE : AI) ont annoncé le lancement de BHC3™ Production Schedule Optimization (PSO), une application d’intelligence artificielle d’entreprise, permettant la planification de la demande industrielle et la programmation de la production manufacturière. L’application améliore la chaîne d’approvisionnement et les performances de livraison pour les produits hautement techniques, tout en minimisant les coûts de fabrication, en générant des prévisions de la demande des clients industriels et des calendriers de production optimaux, en utilisant une vision holistique de l’activité des acheteurs, des matériaux de la chaîne d’approvisionnement, et des opérations de fabrication et de distribution.

BHC3 PSO génère des prévisions précises de la demande pour les opérations industrielles, pétrolières et gazières, ainsi que des calendriers de fabrication et de distribution définis, en tenant compte des conditions de marché dynamiques, des contraintes opérationnelles, et de l’incertitude inhérente à ces opérations. BHC3 PSO génère également des informations exploitables pour les acheteurs, les vendeurs, les analystes d’inventaire et les planificateurs de production, afin d’apporter des ajustements en temps quasi réel aux calendriers de production pour les opérations industrielles, pétrolières et gazières. L’application est désormais disponible de manière générale pour les entreprises pétrolières et gazières, et manufacturières du monde entier, et elle constitue le dernier ajout au portefeuille croissant d’applications d’intelligence artificielle (IA) BHC3 de l’alliance BakerHughesC3.ai.

BHC3 PSO intègre une large gamme d’intrants, y compris la disponibilité des matières premières, l’évolution des prix du marché, les commandes prioritaires des clients, l’augmentation des reprises, et les temps d’arrêt imprévus. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent optimiser les objectifs dans toutes les activités de fabrication et de distribution, notamment la minimisation des stocks et la maximisation du débit, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles, dont la politique de stockage, les performances des actifs, et la disponibilité des ressources.

BHC3 PSO a déjà fait ses preuves auprès des clients d’essai. Par exemple, une grande entreprise de traitement d’hydrocarbures qui a configuré l’application BHC3 PSO pour une usine de polypropylène a pu optimiser les calendriers de production et réduire les coûts de fabrication. Après un essai de 16 semaines, la société a obtenu une amélioration de 20 % dans la précision de ses prévisions de la demande, en générant des calendriers de production optimaux sans ajustement manuel et en adoptant des modèles d’apprentissage automatique.

« Nous nous engageons à conduire et à faire progresser la transformation numérique des opérations énergétiques à l’échelle mondiale. Cette application est la plus récente d’une série de nouvelles solutions d’intelligence artificielle que nous avons lancées ces derniers mois, et qui permettent aux clients de réaliser des réductions de coûts significatives, d’obtenir des nouveaux niveaux de productivité, et un alignement organisationnel pour les produits de haute technologie et les usines industrielles », a déclaré Ed Abbo, président et directeur technique de C3 AI. « L’optimisation du calendrier de production BHC3 prend en charge les processus de fabrication discrets, par lots, semi-lots et continus, dans des environnements réseau et multiétapes, offrant des avantages en termes de coûts et de productivité dans les opérations pétrolières, gazières et chimiques, intermédiaires et en aval. »

« L’IA d’Entreprise a la capacité de créer de la valeur et de fournir des résultats pour la fabrication à travers la chaîne de valeur énergétique », a souligné Uwem Ukpong, vice-président exécutif des régions, alliances & ventes aux entreprises, chez Baker Hughes. « L’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et la réduction des coûts de production sont particulièrement pertinentes aujourd’hui pour les entreprises énergétiques et industrielles. L’optimisation du calendrier de production du BHC3 associe les compétences d’expert en matière de fabrication et de technologie, de Baker Hughes, à la technologie de pointe de C3 AI, de manière à aider les opérateurs à mieux prévoir la production de matériaux pour servir leurs clients. »

Pour en savoir plus sur les offres de produits BHC3, veuillez consulter notre site BakerHughesC3.ai.

À propos de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE : AI) est un fournisseur de logiciels d’IA d’entreprise, de premier plan, visant à accélérer la transformation numérique. C3 AI propose une gamme de produits entièrement intégrés : C3 AI® Suite, une plateforme de bout en bout, destinée au développement, au déploiement ainsi qu’à l’exploitation d’applications d’IA à grande échelle ; C3 AI Applications, un portefeuille d’applications d’IA SaaS spécifiques au secteur ; C3 AI CRM, une gamme d’applications de GRC spécifiques au secteur, conçue pour l’IA et l’apprentissage automatique ; et C3 AI Ex Machina, une solution d’IA sans code, destinée à appliquer la science des données aux problématiques quotidiennes des entreprises. La base de l’offre de C3 AI est une architecture IA ouverte et dirigée par les modèles, qui simplifie considérablement la science des données et le développement des applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.c3.ai

À propos de Baker Hughes

Baker Hughes (NYSE : BKR) est une société de technologie énergétique, qui fournit des solutions aux clients des secteurs énergétique et industriel du monde entier. Forte d’un siècle d’expérience et opérant dans plus de 120 pays, ses technologies et services innovants font progresser l’énergie, la rendant plus sûre, plus propre et plus efficace pour les populations et la planète. Retrouvez-nous sur bakerhughes.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210303006089/fr/