Exclusif-La production pétrolière du Kurdistan irakien pourrait diminuer de moitié sans investissements - documents

Selon des diplomates, des fonctionnaires et des experts en énergie, une forte baisse des revenus pétroliers, qui constituent une bouée de sauvetage pour le gouvernement régional kurde (GRK), aggraverait les difficultés économiques d'une région déjà en proie à des difficultés financières dans un Irak instable.

Selon les documents, la production pétrolière de la région du Kurdistan en Irak (KRI) pourrait atteindre 580 000 barils par jour (bpj) d'ici cinq ans dans le cadre d'un scénario dans lequel les investissements seraient pleinement optimisés, laissant 530 000 bpj disponibles pour l'exportation.

Mais sans nouvel investissement, la région semi-autonome pourrait n'avoir que 240 000 bpj disponibles à l'exportation, les anciens puits s'épuisant, montrent les documents, qui n'ont pas été rapportés auparavant.

"C'est très dangereux", a déclaré le parlementaire de la KRI Karwan Gaznay, qui est membre du comité du pétrole et du gaz de la région.

"Nous devrions nous en alarmer, mais ce ne sera pas un vrai problème si nous réglons nos problèmes avec le gouvernement irakien, alors le Kurdistan pourra développer de nouveaux blocs et augmenter la production. Nous avons beaucoup de réservoirs", a-t-il déclaré.

Le GRK n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Selon la constitution irakienne, la région a droit à une partie du budget national. Mais l'arrangement s'est effondré en 2014 lorsque les Kurdes ont pris le contrôle des principaux champs pétrolifères du nord de l'Irak, à Kirkouk, aux mains de l'État islamique, et ont commencé à vendre du brut à partir de là de manière indépendante.

En 2018, les forces irakiennes ont repris les territoires contestés, y compris la ville pétrolière de Kirkouk, et Bagdad a repris certains paiements budgétaires, mais ils ont été sporadiques. Jusqu'à présent cette année, il a envoyé deux paiements de 200 milliards de dinars irakiens (137 millions de dollars).

UN DÉCLIN NATUREL

La dette du GRK s'élève actuellement à environ 38 milliards de dollars, selon un fonctionnaire du gouvernement, et le législateur Gaznay a déclaré que les exportations de pétrole représentaient 85 % du budget de la région.

La situation financière du GRK s'est améliorée cette année grâce à la flambée des prix du pétrole suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais une forte baisse de la production augmenterait considérablement ses contraintes budgétaires.

La production de pétrole de la région a déjà glissé d'environ 468 000 bpj en 2019 à 445 000 l'année dernière et 434 000 au premier trimestre de 2022, selon les rapports de Deloitte.

"La raison pour laquelle la production actuelle de pétrole diminue est due à l'incapacité du ministère des ressources naturelles à mettre en ligne des investissements supplémentaires en temps opportun pour surmonter le déclin naturel de 15 à 20 % chaque année de la production pour chaque puits", a déclaré une source au sein du GRK.

Selon les documents du gouvernement, la baisse de production de trois grands champs pétrolifères - Tawke, Khurmala et Taq Taq - est la principale raison du déclin.

La baisse potentielle de la production pétrolière de la région kurde rend important pour le gouvernement de stimuler la production de gaz, mais un projet d'expansion de l'un des plus grands champs en Irak a été suspendu en raison de problèmes de sécurité.

Le pétrole de la région provient du forage de fractures dans des roches calcaires. Cela donne initialement des rendements élevés, mais des niveaux de production agressifs peuvent rapidement drainer les fractures et conduire à une inondation d'eau, selon les experts en énergie.

La montée des niveaux d'eau dans plusieurs champs, dont celui de Taq Taq, a rendu plus difficile l'accès au pétrole, selon un responsable gouvernemental et des experts en énergie, qui attribuent l'épuisement rapide des puits à une mauvaise gestion et à une géologie difficile.

Les experts en énergie et les sources industrielles affirment qu'attirer davantage d'investissements pourrait sauver la région de l'insolvabilité, mais le climat d'investissement difficile s'y oppose.

"Il y a quelques expansions de champs, qui sont lentes. Les entreprises ont du mal à obtenir des autorisations et il n'y a pas eu de nouvelles découvertes importantes depuis plusieurs années", a déclaré Robin Mills, directeur général de la société de conseil Qamar Energy.

"Sans nouveaux développements importants, ils risquent d'entrer en déclin dans un avenir proche", a-t-il ajouté.

LES REVERS DU SECTEUR PÉTROLIER

La région kurde dispose de réserves pétrolières prouvées de moins de 3 milliards de barils au maximum, sur la base des prévisions les plus optimistes, selon la source du GRK, soit une infime partie des réserves prouvées globales de l'Irak, qui s'élèvent à plus de 140 milliards de barils.

Et le secteur énergétique de la région a été confronté à un certain nombre de revers récents.

Une décision de la Cour suprême fédérale irakienne en février a jugé que les fondements juridiques du secteur pétrolier et gazier de la région étaient inconstitutionnels, ce qui a forcé certaines entreprises étrangères, dont les sociétés américaines de services pétroliers Schlumberger, Baker Hughes et Halliburton, à quitter le pays.

La décision à venir dans une affaire d'arbitrage datant de 2014 entre la Turquie et l'Irak au sujet de l'oléoduc d'exportation de pétrole qui relie les deux pays fait également planer l'incertitude sur les entreprises étrangères encore présentes dans la région kurde.

L'Irak affirme que la Turquie a violé un accord en donnant à la région kurde un accès à l'oléoduc sans l'approbation de Bagdad.

La dernière audience à la Chambre de commerce internationale de Paris a eu lieu en juillet et une décision finale sera prise dans les prochains mois, selon le ministère irakien du pétrole et des sources familières avec le dossier.

Les investisseurs pétroliers étrangers sont arrivés au Kurdistan à l'époque de l'ancien président irakien Saddam Hussein, lorsque la région était considérée comme plus stable et plus sûre que le reste de l'Irak.

Mais l'étoile de la région a commencé à pâlir, les grandes entreprises étrangères étant dissuadées par les tensions entre la région et le gouvernement central irakien, une série de déclassements des réserves pétrolières du Kurdistan irakien et des problèmes de sécurité.

Aujourd'hui, le Kurdistan ne compte plus qu'une poignée de petits et moyens opérateurs, dont beaucoup se plaignent de l'environnement opérationnel difficile. Si l'environnement d'investissement ne s'améliore pas, le Kurdistan risque de nouveaux retraits.

"(Les Kurdes) vivent un rêve et ne veulent pas se réveiller", a déclaré la source du GRK.