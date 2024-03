Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont ajouté cette semaine le plus grand nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel en une semaine depuis septembre, le nombre d'appareils de forage de pétrole ayant également atteint son niveau le plus élevé en six mois, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de sept pour atteindre 629 au cours de la semaine du 15 mars. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI>

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total d'appareils de forage était toujours inférieur de 125 ou de 16,6 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de six pour atteindre 510 cette semaine, son niveau le plus élevé depuis septembre, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a augmenté d'un pour atteindre 116.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a chuté d'environ 20 % en 2023 après avoir augmenté de 33 % en 2022 et de 67 % en 2021, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz, de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et de l'équipement due à la flambée de l'inflation et du fait que les entreprises se sont concentrées sur le remboursement de la dette et l'augmentation des rendements pour les actionnaires plutôt que sur l'augmentation de la production.

Les contrats à terme sur le pétrole américain ont augmenté de plus de 13 % jusqu'à présent en 2024, après avoir chuté de 11 % en 2023. Les contrats à terme sur le gaz américain, quant à eux, ont baissé d'environ 33,7 % jusqu'à présent en 2024, après avoir chuté de 44 % en 2023.

Malgré la baisse des prix, des dépenses et du nombre d'appareils de forage, la production américaine de pétrole et de gaz est toujours en passe d'atteindre des niveaux record en 2024 et 2025 grâce à des gains d'efficacité et à l'achèvement par les entreprises des travaux sur les puits déjà forés.