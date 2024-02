Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine le plus grand nombre d'appareils de forage pétrolier depuis novembre, et le plus grand nombre en un mois depuis octobre 2022, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport très suivi vendredi.

Le nombre combiné d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de cinq pour atteindre 626 au cours de la semaine du 23 février, son plus haut niveau depuis août 2023. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI>

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total était toujours en baisse de 127, soit 17% de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Selon Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de six pour atteindre 503 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué d'un pour atteindre 120, son niveau le plus bas depuis le 2 février.

Pour le mois, le nombre total d'appareils de forage a augmenté de cinq, la plus forte augmentation depuis novembre 2022, tandis que séparément, le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de quatre et le nombre d'appareils de forage gazier a augmenté d'un.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers aux États-Unis a chuté d'environ 20 % en 2023 après avoir augmenté de 33 % en 2022 et de 67 % en 2021, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz, de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et de l'équipement due à la flambée de l'inflation et du fait que les entreprises se sont davantage concentrées sur le remboursement de leur dette et l'augmentation du rendement pour les actionnaires que sur l'augmentation de la production.

Les contrats à terme sur le pétrole américain ont augmenté d'environ 7 % jusqu'à présent en 2024, après avoir chuté de 11 % en 2023. Les contrats à terme sur le gaz américain, quant à eux, ont baissé de plus de 35 % jusqu'à présent en 2024, après avoir chuté de 44 % en 2023.

Certains producteurs de gaz ont déclaré qu'ils réduiraient leurs dépenses et leurs activités de forage à la suite de la chute brutale des prix, qui ont atteint leur niveau le plus bas en trois ans et demi au cours des dernières semaines. Les analystes ont toutefois fait remarquer que ces réductions d'appareils de forage pourraient ne pas apparaître dans les données avant quelques mois.

Malgré la baisse des prix, des dépenses et du nombre d'appareils de forage, la production américaine de pétrole et de gaz est toujours en passe d'atteindre des niveaux record en 2024 et 2025 grâce à des gains d'efficacité et à l'achèvement par les entreprises de travaux sur des puits déjà forés.

Le nombre total de puits forés mais non achevés (DUC) est tombé à un niveau record de 4 386 en janvier, selon les données fédérales sur l'énergie remontant à décembre 2013.