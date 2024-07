Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la cinquième fois en six semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes dans son rapport de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a diminué d'une unité pour atteindre 584 au cours de la semaine du 12 juillet. < RIG-USA-BHI>< RIG-OL-USA-BHI>< RIG-GS-USA-BHI>

Selon Baker Hughes, le nombre total d'appareils de forage a baissé de 91, soit 13 %, par rapport à la même période de l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a diminué d'une unité pour atteindre 478 cette semaine, son niveau le plus bas depuis décembre 2021, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué d'une unité pour atteindre 100.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a chuté d'environ 20 % en 2023 après avoir augmenté de 33 % en 2022 et de 67 % en 2021, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz, de la hausse des coûts de main-d'œuvre et d'équipement due à l'inflation galopante et du fait que les entreprises se sont concentrées sur le remboursement de la dette et l'augmentation du rendement pour les actionnaires plutôt que sur l'augmentation de la production.

Les contrats à terme sur le pétrole américain sont en hausse d'environ 16 % jusqu'à présent en 2024 après avoir chuté de 11 % en 2023, tandis que les contrats à terme sur le gaz américain sont en baisse d'environ 7 % jusqu'à présent en 2024 après avoir chuté de 44 % en 2023.

Cette hausse des prix du pétrole devrait encourager les foreurs à augmenter la production américaine de brut, qui passera d'un niveau record de 12,9 millions de barils par jour (bpj) en 2023 à 13,3 millions de bpj en 2024 et 13,8 millions de bpj en 2025, selon les dernières perspectives de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

La baisse des prix du gaz, qui ont atteint leur niveau le plus bas en trois ans et demi en février et mars, a incité plusieurs producteurs à réduire leurs dépenses en matière d'activités de forage.

Selon l'EIA, cette baisse des activités de forage devrait faire chuter la production de gaz américaine à 103,5 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2024, contre un record de 103,8 bcfd en 2023. (Reportage de Scott DiSavino et Brijesh Patel, édition de Chris Reese)