Les résultats des entreprises américaines de services pétroliers montreront l'impact de la demande et de l'inflation

Schlumberger, Halliburton et d'autres ont lutté pour retrouver leur pouvoir de fixation des prix après la baisse de 2016. L'effondrement du marché pétrolier pendant la pandémie de 2020 a étouffé les espoirs de rebond.

Le manque de dépenses pour de nouveaux équipements a laissé le marché du forage et de la fracturation serré cette année, car les prix du pétrole ont bondi et les entreprises ont manqué de vieux équipements qu'elles pouvaient cannibaliser pour obtenir des pièces. Les prix du pétrole restent proches de leurs niveaux les plus élevés depuis environ huit ans, ce qui stimule la demande de services de la part des producteurs.

"Les prix sont en train d'augmenter", a déclaré James West, analyste des services pétroliers chez Evercore ISI. Lui et d'autres anticipent un coup de pouce de l'activité internationale et offshore plus forte provenant de projets en eaux profondes en Guyane et au Brésil.

Schlumberger et Halliburton n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur la mesure dans laquelle ils ont pu augmenter les prix. Baker Hughes s'est refusé à tout commentaire.

Le nombre d'appareils de forage internationaux a atteint 879 le mois dernier, contre 787 il y a un an, selon Baker Hughes. Aux États-Unis, 295 appareils de fracturation hydraulique étaient en activité à la mi-octobre, soit 27 de plus qu'il y a un an, selon le cabinet de conseil Primary Vision Network. Cela représente un taux d'utilisation de plus de 90 %, selon Primary Vision.

West, d'Evercore, prévoit que Schlumberger et Halliburton dépasseront les estimations consensuelles de Wall street, tandis que Baker Hughes présentera des résultats en ligne après avoir annoncé au préalable des vents contraires dus à la conversion des devises et aux installations de GNL qui ont retardé les travaux de service.

Baker Hughes donne le coup d'envoi des résultats du secteur mercredi, suivi de Schlumberger vendredi et de Halliburton le 25 octobre.

Schlumberger pourrait annoncer un bénéfice par action de 55 cents, contre 36 cents un an plus tôt, Halliburton un bénéfice de 56 cents, contre 28 cents un an plus tôt, et Baker Hughes 25 cents, contre 16 cents un an plus tôt, selon les estimations IBES Refinitiv pour les trois.

Les analystes chercheront des preuves que les sociétés pétrolières renouvellent leurs effectifs, "en particulier du côté de la fracturation", a déclaré Matt Hagerty, stratège principal en matière d'énergie chez FactSet's BTU Analytics. Les entreprises ont été lentes à ajouter de nouveaux équipements après des années d'offre excédentaire et les demandes des investisseurs pour des rendements plus élevés.

L'indice des services pétroliers de Philadelphie a atteint cet été son plus haut niveau depuis mars 2020, s'échangeant autour de 90 $, mais a baissé à environ 68,50 $ sur des craintes de récession. En 2014, l'indice était de 311 $.

Le secteur pétrolier a été confronté à des contraintes de capitaux, à des "problèmes de chaîne d'approvisionnement, à des pénuries de main-d'œuvre et à des répercussions de l'inflation", a déclaré Leslie Beyer, PDG de l'Energy Workforce & Technology Council, qui représente les entreprises de services pétroliers.

"Il faudra plus d'une année de bénéfices positifs pour être en pleine santé", a déclaré Beyer.

Graphique : L'indice des actions de l'industrie pétrolière se redresse, mais reste en deçà de ses sommets historiques.