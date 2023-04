MISE À JOUR DES RÉSULTATS : Europa Oil & Gas en perte suite à l'augmentation des coûts

(Alliance News) - Voici un aperçu des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés lundi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

----------

Europa Oil & Gas Holdings PLC - Société d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz au Royaume-Uni et en Irlande - Au cours des six mois qui se sont terminés le 31 janvier, la société a enregistré une perte avant impôts de 1,3 million de livres sterling, contre un bénéfice de 743 000 livres sterling un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 68 %, passant de 2,2 millions de GBP à 3,7 millions de GBP, tandis que les frais d'exploration ont été multipliés par 360 000 GBP à 1,7 million de GBP et que les frais administratifs ont presque doublé, passant de 463 000 GBP à 846 000 GBP. La direction déclare envisager le second semestre avec confiance et se dit "idéalement placée" pour explorer d'autres opportunités de développement et d'acquisition d'actifs à fort potentiel "susceptibles de faciliter la transition énergétique et de générer une valeur supplémentaire pour nos actionnaires".

----------

Baker Steel Resources Trust Ltd - Société de droit guernesiais investissant dans des actions, des prêts ou des instruments connexes de sociétés de ressources naturelles - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre est de 79,4 pence, soit une baisse de 19 % par rapport aux 98,4 pence de l'année précédente. La perte nette sur les actifs financiers à la juste valeur pour 2022 est de 19,0 millions de livres sterling, contre un gain de 2,3 millions de livres sterling en 2021. Les revenus d'intérêts diminuent de moitié, passant de 1,2 million GBP à 549 607 GBP. Elle déclare que l'invasion de l'Ukraine a eu un impact sur ses opérations et que ses perspectives restent incertaines.

----------

Chelverton Growth Trust PLC - recherche des revenus par le biais d'investissements dans des sociétés britanniques de moyenne et petite capitalisation - la valeur liquidative par action au 28 février est de 52,40 pence, en baisse de 3,4% par rapport à 54,24 pence au 31 août et de 9,7% par rapport à 58,02 pence un an plus tôt. L'indice AIM All-Share a baissé de 2,7 % au cours du semestre. Considère que la performance du premier semestre est "robuste" après les "turbulences du marché suite au "mini budget" de l'automne et la volatilité plus récente causée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank et la prise de contrôle d'urgence en difficulté du Crédit Suisse". Elle indique qu'elle formule des propositions pour restituer des fonds aux actionnaires et qu'elle leur enverra des détails pour qu'ils les examinent.

----------

Frenkel Topping Group PLC - société de services professionnels et financiers opérant dans le domaine des dommages corporels et de la négligence clinique - Le bénéfice avant impôt pour 2022 est de 2,4 millions de livres sterling, soit une baisse de 11 % par rapport aux 2,7 millions de livres sterling enregistrés en 2021. Le chiffre d'affaires augmente de 35 %, passant de 18,4 millions de GBP à 24,8 millions de GBP, tandis que les coûts directs de personnel augmentent de 52 %, passant de 9,0 millions de GBP à 13,7 millions de GBP, et les dépenses administratives de 32 %, passant de 6,2 millions de GBP à 8,2 millions de GBP. Augmentation du dividende total à 1,37 pence en 2022, contre 1,36 pence en 2021. Les prévisions pour l'ensemble de l'année 2023 restent inchangées.

----------

Blackfinch Spring VCT PLC - société de capital-risque basée à Gloucester qui s'intéresse aux entreprises technologiques - La valeur nette d'inventaire par action en décembre est de 90,85 pence, soit une baisse de 2,4 % par rapport aux 93,08 pence de l'année précédente. Le rendement des investissements en 2022 a également chuté de 30 %, passant de 622 000 GBP en 2021 à 438 000 GBP en 2022. Peter Hewitt, président non exécutif, a déclaré : "Malgré les défis mondiaux de l'année dernière, l'entreprise a continué à faire de très bons progrès dans la réalisation de ses objectifs. À l'aube de 2023, avec une prévision de récession au Royaume-Uni et une inflation record, l'environnement macroéconomique ne sera probablement pas moins éprouvant. Cependant, de nombreuses entreprises innovantes basées sur la technologie peuvent apporter de la valeur à leurs clients quelles que soient les circonstances économiques, et elles peuvent réussir quoi qu'il arrive. Grâce à un portefeuille solide, à de nouveaux investissements potentiels passionnants en cours de réalisation et à des rentrées d'argent saines, les perspectives pour l'année prochaine restent positives".

----------

