Bakkavor Group plc est un fournisseur de produits alimentaires frais préparés basé au Royaume-Uni. Les principales activités de l'entreprise et de ses filiales comprennent la préparation et la commercialisation d'aliments préparés frais ainsi que la commercialisation et la distribution de produits frais. Ces activités sont menées au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine, et les produits sont principalement vendus dans les supermarchés. Son offre de produits comprend des repas frais, des pains artisanaux, des soupes et des sauces, du houmous et des trempettes, ainsi que des burritos. Les plats cuisinés, produits phares de l'entreprise, comprennent des plats uniques et des plats familiaux. Les pains artisanaux comprennent des produits tels que des pains plats, des focaccias, des pizzas et du levain sous la marque Breadeli. Les soupes et les sauces proposent des produits de saison, des protéines maigres, des herbes aromatiques et des épices. Ses recettes de burritos offrent une variété de saveurs, y compris les haricots noirs et le fromage, le poulet fajita et les burritos de petit-déjeuner.

Secteur Transformation des aliments