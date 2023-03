Le bénéfice de Bakkavor s'effondre en cette année de "défis et de disruptifs".

(Alliance News) - Bakkavor Group PLC a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires annuel avait augmenté, bien que son résultat net ait été affecté par la pression inflationniste et les coûts de fermeture de sites.

La société de fabrication de produits alimentaires basée à Londres a déclaré que son bénéfice avant impôts en 2022 a chuté de 77% à 18,1 millions de livres sterling, contre 81,4 millions de livres sterling l'année précédente.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 14 % pour atteindre 2,14 milliards de livres sterling, contre 1,87 milliard de livres sterling l'année précédente, ce qui a permis à Bakkavor de se maintenir.

Bakkavor a déclaré que son résultat annuel était conforme aux attentes du marché.

Au détriment des bénéfices, Bakkavor a fait état d'éléments exceptionnels d'une valeur de 50,1 millions de livres sterling, alors qu'il n'y en avait eu aucun l'année précédente. Les coûts de restructuration de l'entreprise se sont élevés à 5,3 millions de livres sterling, les coûts de fermeture des sites britanniques et les charges de dépréciation s'y rapportant ont totalisé 11,8 millions de livres sterling et 19,5 millions de livres sterling.

La société a déclaré un dividende final de 4,16 pence par action, en hausse de 5,1 % par rapport à 3,96 pence. Cela signifie que son dividende total pour 2022 s'élève à 6,93 pence par action, en hausse de 5,0 % par rapport à 6,60 pence.

Le directeur général, Mike Edwards, a commenté : "Les mesures décisives que nous avons prises pour protéger les bénéfices - restructurer nos opérations, recentrer nos priorités régionales et mieux cibler nos investissements - combinées à notre solide bilan, nous offrent une plateforme plus solide pour aller de l'avant avec détermination et confiance."

Les actions de Bakkavor étaient en baisse de 3,2 % à 103,60 pence à Londres mercredi après-midi.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.