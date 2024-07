BALADNA Q.P.S.C. est une société basée au Qatar, engagée dans la production laitière. La société est une entreprise de produits laitiers et de boissons, avec deux fermes d'envergure, des lignes de production, des installations de traitement et de conditionnement, et son propre réseau de distribution qui livre chaque jour plus de 200 produits laitiers frais à des clients dans tout le Qatar et au-delà.