Balaji Telefilms Limited est une société de divertissement basée en Inde qui opère dans la production de télévision, de films et de contenu numérique. La société se consacre à la production de contenus télévisés, en particulier en langue hindi. Elle s'est également engagée dans l'événementiel, la production de films, la production de contenu numérique B2C et B2B et exploite une plateforme de distribution de films en vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Ses segments comprennent les programmes commandés, les films et le numérique. Le segment des programmes commandés est engagé dans la vente de séries télévisées aux chaînes. Le segment Films est engagé dans la production et/ou la distribution de films. Le segment Digital est engagé dans la vente par abonnement de contenu numérique. ALTT, la plateforme OTT phare de la société, offre une gamme variée de services de vidéo à la demande par abonnement. ALTT s'adresse à des publics de toutes les générations et de tous les genres.

Secteur Production de spectacles