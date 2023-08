(Alliance News) - Balanced Commercial Property Trust Ltd a déclaré mercredi que sa valeur d'actif net avait diminué au cours du dernier trimestre, mais que son portefeuille restait solide avec une "bonne" activité professionnelle.

Le fonds d'investissement en immobilier commercial basé à Londres a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 30 juin était de 117,1 pence par action, en baisse de 1,3% par rapport à 118,7 pence au 31 mars. Le rendement total de sa valeur liquidative pour le trimestre était négatif de 0,3 %, contre un rendement négatif de 14 % pour le trimestre clos le 31 décembre.

Les actions de Balanced Commercial Property étaient en baisse de 0,4 % à 69,31 pence à Londres mercredi matin.

La société a également déclaré qu'elle avait continué à verser des dividendes mensuels de 0,4 pence par action au cours du trimestre.

L'évaluation de son portefeuille a enregistré une baisse de capital de 1,1 %, principalement due à la diminution de 5,9 % des avoirs en bureaux, à 322,1 millions de livres sterling, au cours de la période. En outre, les volumes d'investissement sont restés "considérablement limités" et le sentiment des investisseurs a été affecté par les pressions sur les taux d'intérêt et l'inflation.

"Le tableau est nuancé au niveau des sous-secteurs, les investisseurs privilégiant les actifs de haute qualité et les secteurs dont les perspectives de résilience sont les plus solides", a commenté la fiducie. "Par conséquent, le secteur industriel, qui conserve une demande robuste et des perspectives de croissance des loyers, et le secteur de l'entreposage de détail, qui génère un revenu attractif et durable, ont vu leurs rendements se comprimer au cours du trimestre.

Balanced Commercial a cependant déclaré que son portefeuille "continue de montrer de bons niveaux d'activité professionnelle", ce qui a entraîné une augmentation des revenus du portefeuille de 1,9 % au cours de la période.

Au 30 juin, le portefeuille immobilier total avait une valeur de marché de 1,09 milliard de livres sterling avec un rendement équivalent de 6,2 %.

