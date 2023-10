Balanced Commercial Property Trust Limited est une société d'investissement à capital fixe. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires ordinaires un niveau de revenu attractif ainsi qu'un potentiel de croissance du capital et des revenus en investissant dans un portefeuille diversifié de propriétés commerciales au Royaume-Uni. La politique de la société consiste à détenir un portefeuille diversifié d'immeubles commerciaux britanniques en pleine propriété ou à bail emphytéotique (plus de 60 ans restant à courir au moment de l'acquisition). Elle investit principalement dans trois secteurs de l'immobilier commercial : les bureaux, le commerce de détail (y compris les entrepôts de vente au détail) et l'industrie. Elle peut également être exposée à d'autres secteurs de l'immobilier commercial tels que les soins de santé, les loisirs, les hôtels et les appartements avec services, l'immobilier résidentiel, les logements pour étudiants, les parkings, les stations-service, les entrepôts et les supermarchés. Le gestionnaire d'investissement de la Société est Columbia Threadneedle Investment Business Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié