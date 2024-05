Balchem Corporation développe, fabrique, distribue et commercialise des ingrédients et des produits de performance spécialisés pour les marchés de la nutrition, de l'alimentation, de la pharmacie, de la santé animale, de la stérilisation des dispositifs médicaux, de la nutrition végétale et de l'industrie. Les segments de la société comprennent la nutrition et la santé humaines (HNH), la nutrition et la santé animales (ANH) et les produits de spécialité. Le segment HNH fournit des nutriments à base de choline de qualité humaine et des produits chélatés à base d'acides aminés minéraux pour des applications dans le domaine de la nutrition et de la santé. Ce segment fabrique également des spécialités à base de vitamine K2, qui joue un rôle dans le corps humain pour la santé des os, du cœur et de l'immunité, ainsi que du méthylsulfonylméthane (MSM). Le segment ANH fournit des produits nutritionnels dérivés de ses technologies de microencapsulation et de chélation, en plus du nutriment chlorure de choline. Par l'intermédiaire de Specialty Products, elle reconditionne et distribue un certain nombre de gaz et de produits chimiques destinés à diverses utilisations par ses clients, notamment l'oxyde d'éthylène, l'oxyde de propylène et l'ammoniaque.

Secteur Chimie de spécialité