Balfour Beatty augmente son dividende annuel de 17 % en raison de la hausse de ses bénéfices

(Alliance News) - Balfour Beatty PLC a publié mercredi des résultats annuels améliorés, avec des bénéfices et des revenus en hausse, et le constructeur a déclaré qu'il avait des perspectives "positives" pour l'avenir.

L'entreprise de construction d'infrastructures basée à Londres a déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté de 8,1% pour atteindre 8,93 milliards de livres sterling en 2022, contre 8,26 milliards de livres sterling en 2021.

Dans le secteur de la construction au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,6 %, passant de 2,59 milliards de livres sterling à 2,76 milliards de livres sterling, tandis que le chiffre d'affaires du secteur de la construction aux États-Unis a augmenté de 9,2 %, passant de 3,34 milliards de livres sterling à 3,65 milliards de livres sterling l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt a été multiplié par 87 millions de livres sterling pour atteindre 287 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice d'exploitation a bondi de 40 millions de livres sterling à 170 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice de base par action est passé de 21,3 pence à 46,9 pence. Sur une base sous-jacente, le bénéfice avant impôt a augmenté de 56 %, passant de 187 millions de GBP à 291 millions de GBP.

Le carnet de commandes s'élevait à 17,4 milliards de livres sterling à la fin de l'année, contre 16,1 milliards de livres sterling en 2021.

"Les bons résultats de 2022 témoignent de la transformation de Balfour Beatty en un groupe équilibré et moins risqué. Le portefeuille diversifié, à la fois géographiquement au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Hong Kong, et opérationnellement à travers les services de construction, les services de soutien et les investissements dans les infrastructures, ainsi que la solidité de notre bilan et de notre gestion de trésorerie, ont fourni la résilience nécessaire au groupe pour produire des résultats supérieurs aux attentes et accroître notre carnet de commandes dans l'instabilité mondiale observée en 2022", a déclaré le directeur général Leo Quinn.

Balfour a augmenté son paiement final de 17 % à 7,0 pence par action, contre 6,0 pence auparavant. Cela porte son paiement annuel à 10,5 pence par action, soit une augmentation de 17 % par rapport aux 9 pence de l'année précédente.

En outre, la société prévoit de racheter 150 millions de livres sterling d'actions en 2023, dans le cadre de son programme pluriannuel de rachat d'actions.

En ce qui concerne l'avenir, M. Balfour a ajouté : "Les perspectives à long terme du groupe sont également positives. La poursuite de la croissance et la réduction des risques du carnet de commandes en 2022, combinées aux opportunités identifiées sur les marchés choisis par le groupe, donnent confiance au conseil d'administration dans la capacité continue de Balfour Beatty à assurer une croissance gérée rentable et une génération de trésorerie durable, ce qui se traduira par des rendements significatifs et continus pour les actionnaires."

Les actions étaient en hausse de 2,6 % à 349,40 pence chacune mercredi matin à Londres.

