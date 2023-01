Balfour Beatty s'apprête à lancer un rachat d'actions de 50 millions de GBP

Balfour Beatty PLC - société de construction d'infrastructures basée à Londres - nomme ses courtiers d'entreprise pour gérer la tranche initiale du programme de rachat d'actions 2023 annoncé le mois dernier. Les courtiers d'entreprise de Balfour sont Bank of America Merrill Lynch et Numis Securities Ltd. Le rachat, d'une valeur maximale de 50 millions de GBP, sera réalisé avant l'assemblée générale annuelle de Balfour le 11 mai. Le nombre maximum d'actions à acheter est de 21,3 millions. Le rendement total en espèces pour 2023, y compris les dividendes, sera "largement similaire" à celui de 2022, selon la société.

Cours actuel de l'action : 342,20 pence, en hausse de 1,4% mardi matin à Londres

Variation sur 12 mois : +26%.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.