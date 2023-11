Balfour Beatty plc est une société internationale d'infrastructure basée au Royaume-Uni. La société opère à travers trois segments : Construction Services, Support Services et Infrastructure Investments. Le segment des services de construction comprend les activités qui aboutissent à la construction physique d'un actif. Le segment des services de soutien comprend les activités qui soutiennent les actifs ou les fonctions existants, tels que l'entretien et la remise en état des actifs. Le segment des investissements en infrastructures est engagé dans l'acquisition, l'exploitation et la cession d'actifs d'infrastructure, tels que les routes, les hôpitaux, les logements pour étudiants, les logements militaires, les résidences multifamiliales, les réseaux de transmission en mer, les déchets et la biomasse, et d'autres concessions. Ce secteur comprend également la division de développement de logements. Les projets de la société comprennent notamment le projet de viaduc Swanswell, le projet de pont M60 Palatine Road, le projet d'interconnexion ElecLink, le projet d'interconnexion Viking Link et le projet Hercules.

Secteur Construction et ingénierie