Balfour remporte un contrat d'un milliard de GBP pour la connexion routière de la Tamise.

(Alliance News) - Balfour Beatty PLC a remporté un contrat de 1,2 milliard de livres sterling auprès de l'agence des autoroutes du Royaume-Uni pour le creusement d'un tunnel sous la Tamise, ce qui permettra d'améliorer les liaisons routières dans le sud de l'Angleterre.

L'entreprise de construction d'infrastructures a déclaré que le contrat concerne le paquet "Roads North of the Thames" et a été attribué par National Highways.

Le projet à Tilbury dans l'Essex vise à réduire les embouteillages et à augmenter la capacité dans le sud de l'Angleterre. Balfour Beatty doit concevoir et livrer plus de 10 miles de nouvelles autoroutes et construire 49 structures, y compris des ponts et des viaducs.

Au plus fort de la construction, Balfour emploiera quelque 2 000 personnes dans le cadre de cette opération.

Balfour inscrira la valeur totale du contrat dans son carnet de commandes en 2024, après une période de conception et de planification préalable à la construction de 18 mois. Le projet devrait être achevé en 2029 ou 2030.

"Tout au long de la construction, Balfour Beatty cherchera à dépenser 500 millions de livres sterling avec des entreprises locales et des partenaires de la chaîne d'approvisionnement et mettra en place un 'centre de compétences des opérateurs' pour fournir des programmes de formation innovants afin de perfectionner les opérateurs de centrales et d'inspirer la prochaine génération de talents au Royaume-Uni", a déclaré la société.

Les actions de Balfour Beatty étaient en hausse de 0,5% à 361,90 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

