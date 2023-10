Balkan Mining and Minerals Ltd. (BMM ou la société) a annoncé la nomination de Melanie Ross en tant que secrétaire de la société et de Simon Acomb en tant que secrétaire adjoint de la société, à compter du 13 octobre 2023, en remplacement de Harry Spindler, qui a démissionné. Melanie Ross est une professionnelle de la comptabilité et de la gouvernance d'entreprise qui possède plus de 20 ans d'expérience en matière de comptabilité et d'analyse financière, d'audit et de services de conseil aux entreprises dans le secteur public, le commerce et le gouvernement d'État. Elle est titulaire d'une licence en commerce et est membre de l'Institut des comptables agréés d'Australie et de Nouvelle-Zélande, ainsi que membre associé de l'Institut de gouvernance d'Australie.

Mme Ross est actuellement directrice de Consilium Corporate Pty Ltd. Aux fins de la règle de cotation ASX 12.6, Melanie Ross sera la personne responsable des communications entre la société et l'ASX.