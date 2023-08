Balkrishna Industries Limited est une société basée en Inde qui propose des pneus. La société propose des pneus, des tubes et des flaps. Elle se concentre sur la fabrication d'une gamme de pneus hors route (OHT). Ces pneus sont principalement destinés à l'agriculture, à l'industrie et à la construction, aux engins de terrassement et portuaires, aux mines, à la foresterie, aux pelouses et jardins et aux véhicules tout-terrain (VTT). Elle propose des pneus pour les chargeurs compacts, les tracteurs utilitaires compacts, les cueilleurs de coton, les porteurs, les karts, les karts de golf, les moissonneuses, les moissonneuses-batteuses, les faucheuses, les faucheuses de vergers, les irrigateurs à pivot, les râteaux rotatifs, les motoculteurs, les pulvérisateurs, les épandeurs, les citernes, les tracteurs, les remorques, les trancheuses, les véhicules universels et les vendangeuses. La société propose des pneus pour chargeuse-pelleteuse, tombereau compact, compacteur, manipulateur de conteneurs, excavateur, maison mobile et direction à glissement. Elle propose également des pneus pour bouteur, train routier, benne de chargement (LHD) et véhicules miniers souterrains.

Secteur Pneumatiques