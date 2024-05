Balkrishna Industries Limited est une société basée en Inde qui fabrique et vend des pneus hors route dans des segments spécialisés, tels que l'agriculture, l'industrie et la construction, les engins de terrassement et les ports, l'exploitation minière, la sylviculture, les pelouses et jardins et les véhicules tout-terrain (ATV). Les applications agricoles de la société comprennent les tracteurs, les moissonneuses, les outils, les chariots télescopiques, les camions agricoles, les karts, les karts de golf, les tondeuses, les camions d'engrais, les chargeurs compacts, les chargeurs-pelleteuses, les maisons mobiles et les véhicules universels. Ses applications industrielles comprennent les compacteurs, les manipulateurs de conteneurs, les gerbeurs à mât rétractable, les excavateurs, les chariots élévateurs à fourche, les skid steers, les niveleuses, les chariots cavaliers, les grues RTG, les grues mobiles, les tracteurs de terminaux, les tracteurs de remorquage, les camions légers, les équipements ferroviaires, les remorques et les camions militaires. Ses applications hors route comprennent les camions à benne articulée, les camions à benne rigide, les camions à benne basculante, les camions à benne surbaissée, les véhicules d'exploitation minière souterraine et les décapeuses.

Secteur Pneumatiques