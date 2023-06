Ball Corp envisage de vendre son unité aérospatiale pour plus de 5 milliards de dollars -sources

Ball Corp, le plus grand fournisseur de canettes de bière au monde, étudie la possibilité de vendre son activité de fourniture de matériel pour l'aérospatiale et la défense nationale, tel que des capteurs et des antennes, pour plus de 5 milliards de dollars, ont indiqué vendredi des personnes au fait du dossier.

La cession de l'activité aérospatiale, qui représentait 13 % du chiffre d'affaires net consolidé de Ball en 2022, permettrait à la société basée à Westminster, dans le Colorado, de se concentrer davantage sur ses activités d'emballage de boissons et de réduire son endettement, qui s'élève à environ 9,7 milliards de dollars.

Ces dernières semaines, Ball a lancé une procédure d'enchères pour vendre l'unité aérospatiale, ont indiqué les sources. L'activité a suscité l'intérêt de grandes entreprises de défense, telles que BAE Systems Plc et Textron Inc, ainsi que de sociétés de capital-investissement, ont ajouté les sources.

Aucun accord n'est certain, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Les porte-parole de Ball, BAE Systems et Textron n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Ball, dont la valeur boursière s'élève à environ 17 milliards de dollars, a créé sa division aérospatiale dans les années 1950. Elle a prospéré pour devenir un contractant clé dans des domaines tels que les sciences de la terre, l'exploration aérienne et les programmes de sécurité nationale et de renseignement.

La technologie aérospatiale de Ball permet à la National Aeronautics and Space Administration de cartographier les ressources en eau de la planète et à la National Oceanic and Atmospheric Administration de suivre les conditions météorologiques. Elle sert également des clients commerciaux.

L'activité aérospatiale a généré des flux de trésorerie réguliers mais limités pour Ball, représentant 170 millions de dollars sur les 1,45 milliard de dollars de bénéfices d'exploitation comparables en 2022.