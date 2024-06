Le conseil d'administration de Ball Corporation a nommé Aaron Erter, PDG de James Hardie Industries plc, au poste d'administrateur de la société. Erter, 51 ans, a rejoint James Hardie en tant que PDG en 2022. Avant cela, il a été PDG de PLZ Corp, un leader de la fabrication de liquides et d'aérosols spécialisés ; président mondial des activités grand public et industrielles de Sherwin-Williams ; vice-président principal et directeur général des activités grand public de Valspar ; et il a occupé de nombreux postes de direction dans les domaines de la vente et du marketing chez Stanley Black & Decker. Il est titulaire d'une licence en économie de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Notre Dame ?

Mendoza College of Business.