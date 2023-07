Les sociétés de capital-investissement Blackstone Inc et Veritas Capital Fund Management LLC sont en concurrence avec de grandes entreprises de défense pour acquérir l'activité aérospatiale de Ball Corp, selon des personnes familières avec le dossier.

Les entreprises de défense BAE Systems, General Dynamics Corp et Textron Inc ont également exprimé leur intérêt pour cette activité, qui pourrait valoir plus de 5 milliards de dollars, selon les sources.

L'unité, qui représentait 13 % du chiffre d'affaires net consolidé de Ball en 2022, fournit du matériel pour l'aérospatiale et la défense nationale, tel que des capteurs et des antennes.

Ball devrait lancer un appel d'offres final pour l'unité d'ici la fin du mois de juillet, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car ces discussions sont confidentielles.

En juin, Ball a déclaré qu'elle envisageait des options pour son unité aérospatiale, après que Reuters a fait état du processus de vente. Ball, le plus grand fournisseur mondial de canettes de bière, cherche à céder cette unité pour se concentrer davantage sur ses activités d'emballage de boissons et réduire son endettement, qui s'élève à environ 9,7 milliards de dollars.

Blackstone et Veritas ne sont pas étrangers au secteur aérospatial. Blackstone possède Arka Group, une entreprise de technologies aérospatiales et de défense qui compte parmi ses clients l'armée américaine, tandis que Veritas possède des entreprises telles que CAES Space Systems, un fournisseur de systèmes électroniques avancés pour l'aérospatiale et la défense.

Blackstone, Veritas et Bae Systems se sont refusés à tout commentaire. Ball, Textron et General Dynamics n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Ball a créé sa division aérospatiale dans les années 1950. Elle a prospéré pour devenir un contractant clé dans des domaines tels que les sciences de la terre, l'exploration aérienne, la sécurité nationale et les programmes de renseignement.

La décision de Ball de céder ses activités aérospatiales intervient à un moment où les transactions dans le secteur de la défense font l'objet d'une surveillance réglementaire accrue.

L'année dernière, l'entreprise de défense Lockheed Martin Corp. a renoncé à son projet de rachat d'Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. après que les autorités de régulation américaines eurent intenté un procès pour le bloquer. Aerojet tente à présent de convaincre les autorités de réglementation d'autoriser sa vente à L3Harris Technologies Inc.

L'activité aérospatiale de Ball a généré des flux de trésorerie réguliers mais limités, représentant 170 millions de dollars sur les 1,45 milliard de dollars de bénéfices d'exploitation comparables en 2022.

Selon les analystes de Jefferies, Ball pourrait devoir s'acquitter d'une lourde facture fiscale de plus d'un milliard de dollars si l'unité aérospatiale est vendue pour 5 milliards de dollars ou plus. (Reportage de David Carnevali à New York et de Mike Stone à Washington ; Rédaction de Daniel Wallis)