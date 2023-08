Bally's Corporation est engagée dans la propriété et l'exploitation de complexes de casinos qui proposent des jeux, des restaurants, des divertissements, des commerces et, dans certains cas, des hôtels et d'autres équipements de villégiature. La société possède et gère environ 12 casinos dans huit États, un hippodrome et 13 licences de paris hors hippodrome (OTB) dans le Colorado. Ses activités comprennent 13 308 machines à sous, 460 tables de jeux et 3 342 chambres d'hôtel. Ses propriétés comprennent le Twin River Casino Hotel (Lincoln, Rhode Island), le Tiverton Casino Hotel (Tiverton, Rhode Island), le Hard Rock Hotel & Casino (Biloxi, Mississippi), le Casino Vicksburg (Vicksburg, Mississippi), le Dover Downs Hotel & Casino (Dover, Delaware), le Bally's Atlantic City (Atlantic City, New Jersey), Eldorado Resort Casino Shreveport (Shreveport), Casino KC (Kansas City, Missouri), Golden Gates Casino (Black Hawk, Colorado), Golden Gulch Casino (Black Hawk, Colorado), Mardi Gras Casino, le champ de courses Arapahoe Park et MontBleu Resort Casino & Spa.

Secteur Casinos et jeux